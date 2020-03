2K Games'ten Switch için Önemli Sürpriz!

2K Games tarafından yayınlanan oyunlar Switch'e taşınmaya devam ediyor. Bugün, BioShock: The Collection, Borderlands Legendary Collection ve XCOM 2 Collection paketlerinin Nintendo Switch'e geleceği duyuruldu.

Switch artık biz oyuncular için en az PlayStation 4 ve Xbox One kadar cazip hale geldi. Bu konuda elbette üçüncü parti oyun havuzunun etkisi var. Bu havuz, zaman geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Eğer Nintendo Switch sahibi iseniz, 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren BioShock: The Collection, Borderlands Legendary Collection ve XCOM 2 Collection oyunlarını oynayabileceksiniz.

Gelin isterseniz bu koleksiyon paketlerinin detaylarına bir bakalım.

BioShock: The Collection

Orijinal oyun 1960 yılında, su altı Rapture şehrinde geçiyordu. İş kodamanı Andrew Ryan tarafından düşler ülkesi olması için inşa edilmiş olsa da süper insanüstü güçler kazandıran ADAM materyalinin keşfedilmesi sonrasında her şey bir kabusa dönüyordu. Biz de bu şehirden kaçmanın yollarını arıyorduk. Devam oyunu BioShock 2, orijinal oyunun on yıl sonrasında geçiyordu. Bir canavarın küçük kızları kaçırıp Rapture şehrine geri götürmesi üzerine, biz de Big Daddy rolüne bürünerek şehri tekrardan bir ziyaret ediyorduk. Serinin şimdilik son oyunu olan BioShock Infinite ise uçan Columbia şehrinde geçiyordu. Bir paralı asker olan Booker DeWitt olarak çocukluğundan beri mahkum olan Elizabeth isimli gizemli bir kızı kurtarmak için savaş veriyorduk.

Borderlands Legendary Collection

Borderlands Legendary Collection, Borderlands, Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 oyunlarını barındırıyor.

Orijinal Borderlands, dört kişilik Vault Hunter grubunun maceralarını anlatıyor. Son derece gelişmiş bir teknolojiyi barındırdığı söylenen Vault'u ele geçirmek hedefiyle yola çıkan kahramanlarımız Pandora gezegenine seyahat ediyorlar. Ne var ki her şeyde olduğu gibi bu oyunda da işler o kadar kolay yürümüyor. Gezegenin yerel vahşi doğası ve haydut çeteleri gibi zorlu engeller var.

Borderlands: The Pre-Sequel konu olarak Hyperion şirketinin çalışanlarından birisi olan Handsome Jack karakterine odaklanıyor. Helios uzay istasyonunun Lost Legion olarak bilinen askeri bir örgüt tarafından ele geçirilmesinden sonra Handsome Jack, daha önceki Borderlands oyunlarında da karşımıza çıkan dört karakter ile Helios uzay istasyonunun kontrolünü yeniden eline geçirmeye çalışarak askeri örgütü bertaraf etmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Borderlands 2 ise Borderlands oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Hyperion şirketinin kontrolünü eline geçirmiş olan Handsome Jack, kendisini Dictator of Pandora olarak ilan etmesiyle devam oyunundaki baş düşmanımız haline geliyor. Aralarından seçim yapabileceğimiz Axton the Commando, Maya the Siren, Salvador the Gunzerker ve Zer0 the Assassin olmak üzere dört Vault Hunter karakterimizin olduğu oyundaki amacımız ise Handsome Jack karakterini bertaraf etmek olacak.

XCOM 2: Collection

Firaxis Games tarafından geliştirilmiş olan XCOM 2, XCOM: Enemy Unknown oyununun sil baştan yapılmış versiyonu oluyor. Yaratıklar dünyada hüküm sürerlerken gerilla lideri olarak sizin dünya genelinde bir direniş başlatarak yaratık tehdidini ortadan kaldırarak insan ırkını kurtarmanız gerekecek. XCOM 2: Collection ise bu zamana kadar oyun için yayınlanmış olan Resistance Warrior Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters, Shen's Last Gift ve Tactical Legacy Pack içerik paketlerine ek olarak yeni görevlerin, yeni Hero sınıflarının ve yeni düşmanların olduğu War of the Chosen genişletme paketiyle geliyor.