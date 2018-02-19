400 Kişilik PUBG'nin İlk Videosu Yayınlandı

PUBG’nin yakaladığı inanılmaz başarının ardından Battle Royale oyunlarında inanılmaz bir artış yaşanırken, kervana 400 kişiyi karşı karşıya getirecek Battle Royale türündeki Mavericks: Proving Grounds isimli oyun da katıldı.

Güney Koreli oyun geliştiricisi Blue Hole tarafından geliştirilen Battle Royale oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds - PUBG, Steam üzerinden çıkış yapmasının ardından milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Yapımcısına milyar dolara yakın gelir getiren PUBG’nin popüler olmasının ardından harekete geçen diğer oyun yapımcıları da Battle Royale tarzı oyunlar geliştirmeye başlamışlardı. Battle Royale tarzındaki oyunların arasına son katılan ise Mavericks: Proving Grounds oldu.

DayZ’nin yapımcısı Dean Hall’un da yapımına yardım ettiği Mavericks’i geliştiren ekibin CEO’su Bill Roper, yaptığı yeni açıklamayla oyunlarına dair detayları paylaştı. Improbable tarafından geliştirilen SpatialOS teknolojisi sayesinde 12km kare büyüklüğünde bir haritayı oyuna uygulayabildiklerini söyleyen Roper, ilk etapta 400 oyuncunun aynı anda Mavericks’i oynayabileceğini, 2019’nun son günlerindeyse bu sayının 1000’e kadar çıkabileceğini belirtti.

Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım alarak oyunu geliştirmeye başlayan Automaton, bugün itibarıyla oyuna dair ilk görüntüleri paylaştı. Mavericks: Proving Grounds’un geliştirme aşamasının çok başından alınan görsellerle hazırlanan o video ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: