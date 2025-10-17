A101'de Akıllı Telefon Şöleni! iPhone Kaç Para?

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, her hafta olduğu yine teknolojik ürünlerle karşımıza çıktı. Zaman zaman motosiklet, hatta karavan satmasıyla gündeme gelen A101, şimdi ise birçok akıllı telefon modelini tüketicilere sundu. Bu modeller arasında iPhone'lar da yer aldı. İşte A101 iPhone 14 ve iPhone 13 fiyatı...

A101, iPhone 14 ve iPhone 13 Satıyor

A101, 16 Ekim itibarıyla akıllı telefon satışlarına başladı ve beklenildiği gibi en çok ilgiyi iPhone modelleri topladı. iPhone 14’ün 512 GB’lık seçeneği 52 bin 899 TL’den satılırken, 2021'de çıkan iPhone 13 128 GB ise 34 bin 399 TL fiyatla listeleniyor. Sadece iPhone değil, Android tarafında da farklı bütçelere uygun seçenekler mevcut.

Redmi Note 14 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 16 bin 599 TL’ye sunulurken, aynı bellek kombinasyonuna sahip Redmi Note 14 modeli 14 bin 999 TL seviyesinde. Daha uygun fiyat arayanlar içinse 4 GB RAM + 128 GB depolamalı Tecno Spark Go 2, 7 bin 499 TL ile öne çıkıyor. Samsung cephesinde Galaxy A56, 8 GB RAM ve 256 GB hafıza ile 22 bin 599 TL’ye satılıyor. En ekonomik modellerden biri olan Realme Note 60 ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile 7 bin 199 TL fiyat etiketine sahip.

A101'de satılan akıllı telefonlar ve fiyatları şu şekilde:

Model Fiyatı iPhone 14 512 GB 52 bin 899 TL iPhone 13 128 GB 34 bin 399 TL Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8 GB RAM + 256 GB 16 bin 599 TL Xiaomi Redmi Note 14 8 GB RAM + 256 GB 14 bin 999 TL Samsung Galaxy A56 8 GB RAM + 256 GB 22 bin 599 TL Realme Note 60 8 GB RAM + 128 GB 7 bin 199 TL Realme C61 RMX3930 6 GB RAM + 128 GB 7 bin 299 TL Techno Spark Go 2 4 GB RAM + 128 GB 7 bin 499 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101 tarafından satışa sunulan telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.