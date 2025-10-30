A101 iPhone 15, Galaxy S24 Ultra ve Ucuz Telefonlar Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Android telefon Samsung Galaxy A36, iPhone 15, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy A17, Realme C63, TCL 43 inç Full HD Android akıllı televizyon, LG 65 inç 4K OLED akıllı televizyon ve LG 55 inç 4K QNED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 15 ve Galaxy S24 Ultra'nın Fiyatı

A101'de 30 Ekim itibarıyla iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 899 TL'ye satılıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Realme C63'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunuyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 10 bin 999 TL fiyata sahip TCL 43 inç Full HD Android akıllı televizyon, 72 bin 499 TL fiyatlı LG 65 inç 4K OLED akıllı televizyon ve 32 bin 499 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K QNED akıllı televizyon yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.