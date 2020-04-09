ABD, Türkiye’den Yardım İstedi! İşte O Liste

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yeni merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’den yardım istedi. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile Ankara’ya gönderdiği listede mobil röntgen sistemi, N95 maske, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı ve antibiyotik gibi sağlık malzemeleri yer alıyor.

ABD’nin Türkiye’ye Gönderdiği Yardım Listesi

Hürriyet’te yer alan habere göre ABD’nin Türkiye’ye gönderdiği listede yatak, N95 maske, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu için kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, oksijen yüz maskesi, tıbbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi bulunuyor.

ABD’den Türkiye’ye Takas Teklifi

Listede yer alan sağlık malzemelerini satın alabileceklerini belirten ABD, takas yönteminin de uygulanabileceğini söyledi. Salgının yeni merkezi haline gelen ABD’de yeni tip koronavirüs nedeni ile 14.808 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 432.438’e yükseldi.