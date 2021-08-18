ABD Üçüncü Doz Aşı Uygulamasına mı Başlıyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), üçüncü doz aşı uygulamasına çok yakın bir zamanda başlayabilir. ABD vatandaşları, eylül ayında takviye olarak 3. doz koronavirüs aşısını yaptırma hakkına sahip olabilir.

New York Times tarafından pazartesi günü aktarılan bilgilere göre Biden yönetimi, çoğu Amerikalının ilk aşılarının tamamlanmasından sekiz ay sonra takviye olarak bir doz daha koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğine karar verdi.

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Yetkililer, NY Times'a yapmış olduğu açıklamada kararın henüz kamuoyuna açıklanmadığını ancak içerisinde bulunulan haftanın bitmesine yakın gibi erken bir tarihte duyurulabileceğini ve üçüncü doz takviyelerinin eylül ayının ortasından itibaren vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs için geliştirilen aşılar, insanların hastalığı çok ağır olarak geçirmesini, hastaneye yatmasını, can kaybına neden olmasını engellese de çok yüksek oranda bulaşıcı olduğu bilinen delta varyantından yana dünya endişelenmeye devam ediyor.

Delta varyantının özellikle aşılanmamış kişiler arasında giderek daha sık enfeksiyona neden olduğu gözlemlendi. Bu zamana kadar toplanan bulgular ise yeni varyantın mevcut aşıların etkinliğini azaltabileceğine işaret etmeye başladı.

The Food and Drug Administration (FDA), bağışıklığı zayıflayan kişilerin takviye doz almasını 12 Ağustos'ta onayladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri şu anda diğer kişiler için ek doz alınmasını önermiyor. Aşılar halka sunulmadan önce FDA'nın ek doza onay vermesi gerekecek. İlk takviye aşının sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve huzurevindeki çalışanlara yapılması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü Açıklama Yapmıştı

Dünya Sağlık Örgütü, geçen günlerde takviye aşı ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu. DSÖ, delta varyantından korunmak için ek doz aşı planını hayata geçirmek isteyen ülkelere bu planını en azından eylülün sonuna kadar erteleme çağrısında bulunmuştu.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada, "Tüm hükümetlerin halklarını Delta varyantından koruma kaygısını anlıyorum. Ancak küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten kullanmış olan ülkelerin daha da fazlasını kullanmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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