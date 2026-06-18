Intel İşlemcili Mini PC Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acemagic, Kron K5'i tanıttı. Bununla birlikte mini PC'nin teknik özellikleri belli oldu ancak fiyat etiketi açıklanmadı. Özellikler göz önünde bulundurulduğunda mini bilgisayar muhtemelen bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacaktır.

Acemagic Kron K5'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core 5 320

Intel Core 5 320 Entegre GPU: Intel Xe3

Intel Xe3 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 Portlar: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x 3,5 mm ses girişi ve 1 x 2.5G ethernet

Acemagic Kron K5'in İşlemcisi Nasıl?

Acemagic Kron K5 gücünü Intel Core 5 320 işlemcisinden alıyor. Günlük kullanım için ideal bir performans sunan bu işlemcide Word ve Excel gibi ofis programları sorunsuz kullanılabiliyor. Bu programların yanı sıra internette gezinmek ve video izlemek gibi aktiviteler de kasma sorunu olmadan yapılabiliyor.

İşlemcide iki adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda altı adet çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri 4.60 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.40 GHz hıza ulaşabiliyor. Oyun oynamak gibi ağır işlerde performans çekirdekleri devreye giriyorken verimlilik çekirdekleri ise internette gezinmek gibi aktivitelerde çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Söz konusu işlemci, Wildcat Lake mimarisiyle geliştirildi. Bu mimarinin en büyük avantajı, amiral gemisi sınıfı Intel işlemcilerde yer alan güncel teknolojilere sahip olması. Örneğin bu işlemcide en güncel Cougar Cove ve Darkmont çekirdek mimarileri mevcut. Cougar Cove, eski nesil performans çekirdeklerien kıyasla aynı saat hızında daha fazla işlem yapabiliyor.

Cougar Cove ayrıca yüksek hızlara çıkarken işlemciyi aşırı ısıtmıyor. Uygulamaların açılış hızını ve tarayıcı sekmeleri arasındaki geçişleri gözler görülür şekilde hızlandırıyor. Çok düşük güç tüketerek çalışacak şekilde optimize edilen Darkmont ise bilgisayarda YouTube üzerinden video izlemek veya sosyal medyada gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu çekirdekler devredeyken pil tüketimi oldukça düşer.

Acemagic Kron K5'te Hangi Ekran Kartı Bulunuyor?

Kron K5'te 2.5 GHz hıza ulaşabilen Intel Xe3 entegre GPU bulunuyor. Bu ekran kartı Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi eski oyunları herhangi bir kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor ancak Xe3'ün Cyberpunk 2077 gibi büyük bütçeli oyunları oynatmak için yeterli olmadığını belirtelim.

Söz konusu entegre GPU ayrıca Photoshop ve Canva gibi araçlarda katmanlarla çalışmak, fotoğraflara filtreler eklemek veya fotoğrafları kırpmak gibi basit fotoğraf düzenleme işlemlerini rahatlıkla yerine getirebiliyor. Bunların yanı sıra YouTube ve Netflix gibi platformlar üzerinden de video, film ve dizi sorunsuz şekilde izlenebiliyor.

Acemagic Kron K5'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Acemagic Kron K5'in portları arasında dört adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A , bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, bir adet 3,5 mm ses girişi ve bir adet 2.5G ethernet yer alıyor. Mini PC ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. Bluetooth 5.2 ise önceki nesle göre daha uzun pil ömrü, oyunlarda daha düşük gecikme ve daha sorunsuz bağlantı gibi avantajlar sunuyor.

Acemagic Kron K5 Türkiye'de Satılacak mı?

Acemagic Kron K5'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acemagic'in bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acemagic Kron K5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Acemagic Kron K5'in oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını söyleyebilirim. Bu arada 3D modelleme ve video düzenleme gibi ağır işler için de uygun olmadığını belirteyim. Kron K5 hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada bilgisayarın kolayca taşınabilmesi de önemli bir avantaj.