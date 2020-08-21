Adobe Lightroom Güncellemesi İle Kullanıcıların Fotoğrafları Silindi

Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Adobe Lightroom'un son güncellemesi iOS kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu. Adobe Lightroom güncellemesi ile kullanıcıların fotoğrafları silindi. Güncelleme, kullanıcıların fotoğraflarının yanı sıra ön ayarlarının da silinmesine sebebiyet verdi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Adobe Lightroom Güncellemesi Kullanıcıları Mağdur Etti

Adobe Lightroom'un iPhone ve iPad sürümlerine gelen son güncelleme çok sayıda iOS kullanıcısının mağdur olmasına neden oldu. Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom'u kullanan kişilerin çoğu fotoğraflarının silinmesine sebebiyet veren kritik hata ile ilgili yakınmalarını dile getirerek sorunun en kısa zamanda çözülmesini istediklerini ifade ettiler.

Mohamad Alif Eqnur isimli bir kullanıcı 3 gün önce konu ile ilgili bir destek talebi oluşturdu. Lightroom'un mobil sürümünü önceki gün kullanırken fotoğraflarının ve ön ayarlarının hala kullanılabildiği ve herhangi bir sorun olmadığını ama 18 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan güncellemeyi indirdikten sonra fotoğraflarının ve ön ayarlarının tamamının silindiğini ifade etti. Bu sorunun mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesine ihtiyacının olduğunu belirten Mohamad Alif Eqnur'un destek talebine gelen yanıtın üzerine sorunun sadece kendisinde değil, Lightroom'un yeni güncellemesini indiren birçok kullanıcıda ortaya çıktı.

Adobe temsilcisi Rikk Flohr, destek talebine verdiği yanıtta Adobe'nin söz konusu hatanın farkında olduğunu ve yeni bir güncelleme olan 5.4.1 ile sorunun düzeltildiğine yer verdi. Bu diğer kullanıcıları sevindiren bir haber olsa da 5.4 sürümünden etkilenen kullanıcıları sevindirecek herhangi bir bilgi yoktu.

Adobe temsilcisi Flohr, fotoğrafları ve ön ayarları silinen Lightroom kullanıcılarından özür dileyerek yanıtını sonlandırdı. Lightroom'un güncellemesinden tam olarak kaç kullanıcının etkilendiği ise belirsizliğini korunurken MacOS, Windows ve Android kullanıcılarının bu sorundan etkilenmediği biliniyor.