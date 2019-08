Ağustos Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu

Microsoft her ay kullanıcılara ücretli abonelik servisleri Games With Gold ve Xbox Game Pass üzerinden bolca ücretsiz oyun veriyor. Games With Gold servisinden verilecek olan oyunların duyurusu önceki gün yapılmıştı. Şimdi ise sırada Xbox Game Pass servisinden verilecek oyunlar var.

Ağustos ayının listesinde şu an için altı oyun var ama ilerleyen günlerde en az bir bu kadar daha geleceğini biliyoruz. Halihazırda duyurulan oyunlar ise Ashes Cricket, Pandemic, Downwell, Jackbox Party Pack 2, Space Hulk: Tactics ve Slay the Spire.

Ashes Cricket (1 Ağustos 2019) - Xbox One

Big Ant Studios tarafından geliştirilmiş olan Ashes Cricket, eğer bu sporun hayranıysanız oldukça iyi bir tercih. Resmi lisansı bulunan oyunda ister bu sporun yıldızlarından bir tanesini seçerek, isterseniz de daha acemi olan bir oyuncuyu seçerek uluslararası bir seviyeye çıkartacağınız bir kariyer modu da bulunuyor. Özelleştirme sistemi sayesinde oyuncular, takımlar ve hatta hakemler oluşturarak çevrimiçi topluluk ile paylaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte kendi stadyumunuzu ve logolarınızı da oluşturabilmeniz mümkün oluyor.

Pandemic (1 Ağustos 2019) - Xbox One

2018 yılında satışa sunulmuş olan Pandemic, Asmodee Digital tarafından geliştirildi. Dört ölümcül hastalığın geleceği tehdit ettiği dünyada, farklı noktalara seyahat ederek enfesiyonları kontrol altına almaya ve insanlığı kurtarmak için tedavi bulmaya çalışacaksınız. İster tek başınıza, isterseniz de Pass & Play modu sayesinde dört kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda farklı yetenekleri olan yedi rol kartı bulunuyor.

Downwell (1 Ağustos 2019) - PC

Geliştiricisi Moppin ve yayıncısı Devolver Digital olan Downwell oyununda Welltaro isimli bir karakteri yönetiyoruz. Macera Welltaro'nun bir kuyunun derinliklerini keşfetmeyi ve saklı olan hazineyi bulmayı istemesiyle başlıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere kuyunun içi boş değil. Yukarıdan aşağıya doğru kayan bir ekranda ilerlediğiniz oyunda, bir yandan kayalardaki kırmızı cevherleri toplamanız ve bir yandan da zorlu düşmanlara karşı göğüs germeniz gerekecek.

Jackbox Party Pack 2 (8 Ağustos 2019) - Xbox One

Jackbox Games tarafından üretilen içeriğinde parti oyunlarının bulunduğu The Jackbox Party Pack 2, 2015 yılının Ekim ayında satışa sunulmuştu. İçeriğinde de Fibbage 2, Quiplash XL, Bidiots, Earwax ve Bomb Corp. oyunları bulunuyor.

Space Hulk: Tactics (8 Ağustos 2019) - PC

Cyanide Studio tarafından geliştirilen Space Hulk: Tactics, Warhammer 40,000 evreninde geçen bir masa oyunu. Blood Angels ve Genestealers olmak üzere iki senaryo ile gelen Space Hulk: Tactics oyununda, Dark Angels, Ultramarines, Blood Angels, Space Wolves ve Genestealers birimlerinizi kosmetik eşyalar, kartlar ve ekipmanlar ile özelleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Genestealers veya dört Space Marines bölümünden birini seçerek çevrimiçi olarak diğer oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz.

Slay the Spire (14 Ağustos 2019) - Xbox One ve PC

Slay the Spire, piyasadaki roguelike oyunlardan bir tanesi. İçeriğinde bulunan birbirinden farklı düşmanlar ve boss'lar ile karşılaşarak üç bölüm boyunca The Spire'a tırmanmaya çalışıyorsunuz. Heart of the Spire'a çıkarken boss'a ulaşmak için üstesinden gelmenizin gerekeceği birçok meydan okumayla karşılaşacaksınız.