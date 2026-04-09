8 GB RAM'li Bütçe Dostu Katlanabilir Telefon Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Ai+'ın yeni katlanabilir telefonu Nova Flip 5G tanıtıldı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Katlanabilir telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, AMOLED ekran ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. İşte Nova Flip 5G'nin özellikleri ve fiyatı!

Ai+ Nova Flip 5G'nin Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 1188 x 2790 piksel

Ana Ekran Teknolojisi : AMOLED

Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Ekran Parlaklığı: 1200 nit

İkinci Ekran Boyutu: 3 inç

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 682 x 422 piksel

İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 7300X

RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB

Batarya: 4.325 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP

Ai+ Nova Flip 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Ai+'ın yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1188 x 2790 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3 inç büyüklüğünde olan ikinci ekran ise AMOLED ekran üzerinde 682 x 422 piksel çözünürlüğe sahip.

120Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Nova Flip 5G'nin 1200 nit parlaklığı hem aydınlık ortamlarda hem de dışarıda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece telefonu kullanmak için ekstra bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor.

Ai+ Nova Flip 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Katlanabilir telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300X işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla daha az ısınma, daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans olmak üzere çeşitli avantajları mevcut. Dolayısıyla nm değerinin düşük olması önemlidir.

Dimensity 7300X işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ise ortalama 64 FPS'te çalıştırabiliyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci daha önce Motorola Razr 50 ve Nubia Flip 2'de de tercih edilmişti.

Ai+ Nova Flip 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Nova Flip 5G'nin arka yüzeiynde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Bu derinlik sensörü, fotoğraftaki kişiyi net bırakılırken arka kısmı ise bulanıklaştırıyor. Böylece daha etkileyici görüntüler elde ediliyor. Arka kamera 4K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ai+ Nova Flip 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Ai+'ın bütçe dostu yeni telefonu, 4.325 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nubia Flip 3'te 4.610 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi, Motorola Razr 60'da 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi, Samsung Galaxy Z Flip 7'de ise 4.300 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Ai+ Nova Flip 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ Nova Flip 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Ai+'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova Flip 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Ai+ Nova Flip 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Nova Flip 5G için 325 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 491 TL'ye denk geliyor. Katlanabilir telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını bliertelim.

Editörün Yorumu

Ai+ Nova Flip 5G'nin ikinci ekranı, kapağın tamamını kaplasa bence daha güzel olurdu. Bunun yerine dikdörtgen şeklinde ekran ve yanında kameralar ve LED flaş tercih edilmiş. Örneğin Galaxy Z Flip 7'de kapak kısmında tamamen ekran bulunuyor. Bu arada Nova Flip 5G'nin birden fazla renk seçeneği olmasını isterdim.

Nova Flip 5G'de yer alan orta sınıf işlemcisinin hem günlük kullanım hem de çoğu mobil oyun için fazlasyıla yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olduğunu bleirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renkler sunması.