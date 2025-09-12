14 Bin TL’lik Yeni AirPods Pro’nun En Önemli Özelliği Bu Ülkelerde Olmayacak!

Apple bu hafta iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3’ü tanıttı. Özellikle artırılmış pil kapasitesi ve kalp atış hızı takibiyle öne çıkan AirPods Pro 3, en çok ise Canlı Çeviri özelliğiyle gündeme oturdu.

Bu özellik sayesinde örneğin karşınızdaki kişi Almanca konuştuğunda söyledikleri anında İngilizceye çevrilerek kulağınıza geliyor. Doğal olarak büyük ilgi gören bu özellik, kullanıcılar arasında yoğun şekilde tartışıldı. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni gelişme, kullanıcıları üzdü. Görünüşe göre bu yenilik bir süre daha kullanılamayacak.

AirPods Pro 3'ün Canlı Çeviri Özelliği Avrupa Ülkelerine Hemen Sunulmayacak

AirPods Pro 3, 26 Eylül'de satışa sunulacak. Bunun için geri sayım başlamışken Apple'ın resmi web sitesine kısa süre önce eklenen bilgi sayfasına göre Canlı Çeviri, bir süre Avrupa Birliği sınırları içerisinde kullanılamayacak. Bu sınırlar içindeki ülkeler arasında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Romanya da bulunuyor.

Özelliğin ülkelerde ne zaman aktif olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Türkiye’deki kullanılabilirliği konusunda da net bir bilgi bulunmuyor. Bunun cevabını ancak AirPods Pro 3 piyasaya sürüldüğünde öğrenebileceğiz.

Söz konusu özelliğin hemen kullanılamayacağı ülkeler şu şekilde:

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İtalya

Kıbrıs Cumhuriyeti

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Yunanistan

Teknoloji devinin aktardığına göre Canlı Çeviri özelliği şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışabiliyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise listeye İtalyanca, Japonca, Korece ve Basitleştirilmiş Çince de eklenecek.

