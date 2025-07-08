Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
Xbox mağazasında başlayan kampanya ile bilrikte çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
ID Xbox Büyük İndirimi isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte No Man's Sky, AeternnoBlade II : Infinity, Anomaly Agent, Among the Sleep ve Crysis 3 Remastered dahil çok sayıda oyun indirime girdi.
Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden City of Brass, yüzde 90 oranında indirime girdi. Uppercut Games tarafından 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 57,81 TL'den 5,78 TL'ye düştü.
Başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalara sahip olan iki boyutlu platform oyunu Color Symphony 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2015 yılında çıkan oyun 29,49 TL yerine 2,94 TL'ye satılmaya başlandı.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden No Man's Sky yüzde 60 oranında indirime girdi. Hello Games tarafından geliştirilen oyun 170 TL yerine 68 TL'ye satılmaya başlandı. Anomaly Agent ise yüzde 70 indirim ile 44,62 TL'ye düştü.
İndirime Giren Xbox Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|City of Brass
|57,81 TL
|5,78 TL
|%90
|Color Symphony 2
|29,49 TL
|2,94 TL
|%90
|Deep Diving Adventures
|56,25 TL
|5,62 TL
|%90
|Demetrios - The BIG Cynical Adventure
|25 TL
|2,50 TL
|%90
|Crysis 3 Remastered
|85 TL
|25,50 TL
|%70
|Crysis Remastered Trilogy
|295 TL
|73,75 TL
|%75
|Don't Starve Together
|39 TL
|13,65 TL
|%65
|Anomaly Agent
|148,75 TL
|44,62 TL
|%70
|Dead Cells
|59 TL
|29,50 TL
|%50
|No Man's Sky
|170 TL
|68 TL
|%60
|Deep Rock Galactic - Deluxe Edition
|113,75 TL
|37,53 TL
|%67
|Among the Sleep - Enhanced Edition
|46,01 TL
|11,50 TL
|%75
|Amnesia: The Bunker
|71,25 TL
|21,37 TL
|%70
|Valheim
|550 TL
|275 TL
|%50
|AeternnoBlade II : Infinity
|42,50 TL
|10,62 TL
|%75
|Anima: Gate of Memories - Arcane Edition
|65 TL
|9,75 TL
|%85
|Beyond Blue
|66,38 TL
|33,19 TL
|%50
|Besiege
|129 TL
|32,25 TL
|%75
|Brotato + Space Gladiators Bundle
|50 TL
|25 TL
|%50
|Conan Exiles
|145 TL
|43,50 TL
|%70
|Deadlink
|600 TL
|270 TL
|%55
|Dofamine
|28,75 TL
|5,75 TL
|%80
|Dig or Die: Console Edition
|28,75 TL
|14,37 TL
|%50