Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

ID Xbox Büyük İndirimi isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte No Man's Sky, AeternnoBlade II : Infinity, Anomaly Agent, Among the Sleep ve Crysis 3 Remastered dahil çok sayıda oyun indirime girdi.

Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden City of Brass, yüzde 90 oranında indirime girdi. Uppercut Games tarafından 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 57,81 TL'den 5,78 TL'ye düştü.

Başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalara sahip olan iki boyutlu platform oyunu Color Symphony 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2015 yılında çıkan oyun 29,49 TL yerine 2,94 TL'ye satılmaya başlandı.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden No Man's Sky yüzde 60 oranında indirime girdi. Hello Games tarafından geliştirilen oyun 170 TL yerine 68 TL'ye satılmaya başlandı. Anomaly Agent ise yüzde 70 indirim ile 44,62 TL'ye düştü.

İndirime Giren Xbox Oyunları