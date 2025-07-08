Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Xbox mağazasında başlayan kampanya ile bilrikte çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

ID Xbox Büyük İndirimi isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte No Man's Sky, AeternnoBlade II : Infinity, Anomaly Agent, Among the Sleep ve Crysis 3 Remastered dahil çok sayıda oyun indirime girdi.

Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden City of Brass, yüzde 90 oranında indirime girdi. Uppercut Games tarafından 2018 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 57,81 TL'den 5,78 TL'ye düştü.

Başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalara sahip olan iki boyutlu platform oyunu Color Symphony 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2015 yılında çıkan oyun 29,49 TL yerine 2,94 TL'ye satılmaya başlandı.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden No Man's Sky yüzde 60 oranında indirime girdi. Hello Games tarafından geliştirilen oyun 170 TL yerine 68 TL'ye satılmaya başlandı. Anomaly Agent ise yüzde 70 indirim ile 44,62 TL'ye düştü.

İndirime Giren Xbox Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
City of Brass 57,81 TL 5,78 TL %90
Color Symphony 2 29,49 TL 2,94 TL %90
Deep Diving Adventures 56,25 TL 5,62 TL %90
Demetrios - The BIG Cynical Adventure 25 TL 2,50 TL %90
Crysis 3 Remastered 85 TL 25,50 TL %70
Crysis Remastered Trilogy 295 TL 73,75 TL %75
Don't Starve Together 39 TL 13,65 TL %65
Anomaly Agent 148,75 TL 44,62 TL %70
Dead Cells 59 TL 29,50 TL %50
No Man's Sky 170 TL 68 TL %60
Deep Rock Galactic - Deluxe Edition 113,75 TL 37,53 TL %67
Among the Sleep - Enhanced Edition 46,01 TL 11,50 TL %75
Amnesia: The Bunker 71,25 TL 21,37 TL %70
Valheim 550 TL 275 TL %50
AeternnoBlade II : Infinity 42,50 TL 10,62 TL %75
Anima: Gate of Memories - Arcane Edition 65 TL 9,75 TL %85
Beyond Blue 66,38 TL 33,19 TL %50
Besiege 129 TL 32,25 TL %75
Brotato + Space Gladiators Bundle 50 TL 25 TL %50
Conan Exiles 145 TL 43,50 TL %70
Deadlink 600 TL 270 TL %55
Dofamine 28,75 TL 5,75 TL %80
Dig or Die: Console Edition 28,75 TL 14,37 TL %50

1000 TL'lik Dev İndirim: Çok Sevilen Anime Oyunu Aşırı Ucuzladı
OYUN

1000 TL'lik Dev İndirim: Çok Sevilen Anime Oyunu Aşırı Ucuzladı

En çok sevilen anime oyunlarından biri olan Steins Gate yüzde 90 oranında indirime girdi. İşte çok ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!

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