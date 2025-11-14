Amazon, 2.614 TL'lik 4 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Amazon, Luna hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez simülasyondan maceraya kadar çeşitli türlerde dört oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki, bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?

Amazon 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Another World: 20th Anniversary Edition, Fallout 76, Fort Solis ve Dark City: Kyiv Collector's Edition yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya, aksiyon macera ve platform türlerindeki Another World: 20th Anniversary Edition ve çevrim içi tabanlı RPG oyunu Fallout 76 için 17 Aralık 2025 tarihinde, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Fort Solis ve point & click türündeki Dark City: Kyiv Collector's Edition için 14 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında ücretsiz sunulan oyunlar arasında Fallout 76 öne çıkıyor. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen oyun, hayatta kalma ve MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Nükleer felaketten 25 yıl sonrasını konu alan yapım 2020 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü.

Another World: 20th Anniversary Edition, sinematik sunumu, hikâye anlatımı ve etkileşimli ara sahneleriyle öne çıkıyor. Lester isimli bilim insanını kontrol ettiğimiz yapımda tehlikeli bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. 2013 yılının nisan ayında piyasaya sürülen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.