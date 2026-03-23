Yapay Zeka Destekli Telefon Geliyor! Kişisel Asistanınız Olacak

Amazon, uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına geri dönüş yapmayı planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu cihaz hakkında şu an şirket içinde "Transformer" kod adı ile bahsediliyor. Şirketin yeni modeli, günümüz standartlarına uygun ve yenilikçi özellikleri ile ön plana çıkacak.

Amazon'un Yeni Telefonu Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Amazon'un yeni telefonunun teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmasa da kullanıcılara nasıl bir katkı sunacağı konusunda büyük ipucu paylaşıldı. Bu telefon, Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa+ ile desteklenecek. Şirketin Microsoft'un Windows 11'de yaptığına benzer bir hamlede bulunması bekleniyor. Elbette ki arada önemli bir fark olacak.

E-ticaret devi, kullanıcılara yapay zeka asistanını tamamen sıfırdan geliştirdiği bir cihazla sunacak. Microsoft ise Copilot asistanını hâlihazırda mevcut işletim sistemine doğrudan entegre etmişti. Hatta başlangıçta kaldırma seçeneği bile sunmamıştı. Sadece görev çubuğundan kaldırmak mümkündü. Bu da kullanıcılarda teknoloji devinin hedeflediğinin tam tersi bir etki bırakmıştı.

Amazon'un bu konuda daha şanslı olduğu söylenebilir. Şirketin sıfırdan geliştireceği cihaz ile kullanıcılara yapay zeka asistanı sunacak olması, kullanıcılar tarafından bir "dayatma" olarak yorumlanmayacak. Bu da telefonun satışlarını etkileyecek önemli bir dezavantaj içermeyeceği anlamına geliyor. Elbette ki Android tabanlı bir telefon olursa Alexa+ kullanımı da isteğe bağlı bir özellik olacaktır.

Amazon'un Telefonunda Hangi Uygulamalar Yüklü Gelecek?

Yeni telefon, Amazon'un şu an geniş bir kullanıcı kitlesine sunduğu uygulamalarla birlikte gelecek. Bunların arasında popüler müzikleri dinlemenizi sağlayan Amazon Music, film ve dizi seyretmenize imkân tanıyan Prime Video ve çevrim içi alışveriş yapabileceğiniz Amazon Shopping bulunacak. Yani telefon tamamen Amazon'un ekosistemine bağlı olacak.

Amazon'un Telefonunu Kim Geliştiriyor?

Cihaz, Amazon bünyesi altında faaliyet yürüten, yeni sayılabilecek "ZeroOne" adlı birim tarafından geliştiriliyor. Alexa+ şu an sadece akıllı ev cihazlarınızı yaratmak için kullanabileceğiniz bir asistandan çok daha fazlası. Örneğin seyahat planlama, ödevlerde yardım alma ve da size izleyeceğiniz film konusunda öneride bulunma gibi işlevleri de üstlenebiliyor. Dolayısıyla şirketin yakında duyurması beklenen cihazın günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştıracağını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Amazon eğer yıllar sonra geri döndüğü akıllı telefon pazarında hedeflediği satış miktarına ulaşırsa şüphesiz ki bunun devamı gelecektir. Elbette ki bir telefonun satılıp satılmayacağını belirleyen tek faktör yapay zeka asistanı değil. Şu an Android telefonlarda zaten Google'ın Gemini asistanını kullanıyoruz. O yüzden gerçekten iddialı bir model geliştirmek istiyorsa teknik özelliklere odaklanması gerekiyor. Aksi takdirde kalıcı olmasını pek olası görmüyorum.