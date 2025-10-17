Steam'de 3.060 TL'lik İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Aksiyon ve simülasyon türüne kadar çeşitli türlerdeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de F1 25 ve MORDHAU bedava oldu. F1 25'i 20 Ekim saat 20.00'ye kadar, MORDHAU'yu ise 20 Ekim saat 10.00'a kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Söz konusu oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin.

Bir sonraki adımda "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabiliriniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. İki oyun için de şu anda indirim kampanyası mevcut.

Yüzde 30 oranında indirime giren F1 25 59.99 dolardan (2.515 TL) 41.99 dolara (1.760 TL) düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren MORDHAU ise 12.99 dolar (544 TL) yerine 1.94 dolar (81,36 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. İndirim kampanyası F1 25 için 21 Ekim, MORDHAU için 23 Ekim'de sona erecek.

F1 25 Nasıl Bir Oyun?

Codemasters tarafından geliştirilen F1 25, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar mevcut. Çok gerçekçi bir oynanışa sahip olan oyunda başarılı bölüm tasarımları ve araba modellemeleri bulunuyor. Oyun ayrıca etkileyici bir atmosfere sahip.

F1 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-6400 / Core i5-9600k (VR) / AMD Ryzen 3 1200 / Ryzen 5 2600X (VR)

Intel Core i5-6400 / Core i5-9600k (VR) / AMD Ryzen 3 1200 / Ryzen 5 2600X (VR) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / GTX 1660Ti (VR) / RTX 2060 (RT) / AMD RX 570 (8 GB) / RX 590 (VR) / 6700XT (RT) / Intel Arc A380 (VR/RT)

NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / GTX 1660Ti (VR) / RTX 2060 (RT) / AMD RX 570 (8 GB) / RX 590 (VR) / 6700XT (RT) / Intel Arc A380 (VR/RT) DirectX: Sürüm 12

F1 25'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

MORDHAU Nasıl Bir Oyun?

MORDHAU, en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Çevrim içi tabanlı yapımda birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabiliyoruz. Birden fazla oyun moduna sahip olan yapımda savaş esnasında kılıç, balta veya mızrak gibi bir silah kullanabiliyoruz. 81 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Karışık" durumda.

MORDHAU Minimum Sistem Gereksinimleri