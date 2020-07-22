Yeni AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler Duyuruldu

AMD, tüketici ve kurumsal bilgisayar pazarı için dünyanın ilk ve en gelişmiş dahili grafiklere sahip 7nm x86 masaüstü işlemcilerini duyurdu. Radeon Grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler ve Radeon Grafikli AMD Athlon 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler, piyasadaki en gelişmiş işlemci çekirdeğinin, bir masaüstü işlemcideki en iyi grafik performansıyla birleşmesinden oluşuyor.

Yeni AMD Ryzen 4000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, performans anlamında bir önceki nesle kıyasla büyük bir sıçrayış sunarken, genel kullanıcılar, oyuncular, yayıncılar ve içerik üreticiler için büyüleyici güç verimliliği sunuyor. Modern ofis bilgisayarları için üretilen PRO teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, kurumsal sınıf çözümler, gelişmiş teknoloji ve çok katmanlı güvenlik özellikleri barındırıyor. Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, endüstri lideri 7nm üretim teknolojisi ve “Zen 2” çekirdek mimarisiyle üretilerek, AMD’nin teknoloji harikası AM4 platformunda rakipsiz kullanıcı deneyimleri ve güç verimliliği sağlıyor.

AMD Radeon Grafikli AMD Ryzen 4000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler

Hızlı performans ve mükemmel görsellerle birlikte dahili Radeon grafikler sayesinde kullanıcılar, oyun ve içerik üretimi için üst düzey performansın keyfini, AMD Ryzen 4000 G-Serisi işlemcilerle güçlendirilen hazır sistemlerde çıkarabilecekler. Hem de ekstra bir grafik kartına ihtiyaç duymayacaklar. Bununla birlikte yeni AMD Athlon 3000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, AMD Ryzen Masaüstü İşlemci ailesiyle aynı “Zen” çekirdek mimarisi ve dahili Radeon grafikleri kullanarak, giriş seviyesi PC’lere hızlı performans ve modern özellikleri getiriyor.

AMD Ryzen 4700G Masaüstü İşlemci Özellikleri

Bir önceki nesle göre 2.5 kata kadar daha yüksek çoklu işlem performansı

Intel Core i7-9700’e göre yüzde 5’e kadar daha iyi tek çekirdek performansı

Intel Core i7-9700’e göre yüzde 31’e kadar daha iyi çok çekirdek performansı

Intel Core i7-9700’e göre yüzde 202’ye kadar daha iyi grafik performansı

PRO Teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler

Modern işletme ortamı için üretilen yeni AMD Ryzen PRO 4000 Serisi ve AMD Athlon PRO 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler, modern işletme bilgisayarları için yeni bir standart belirliyorlar. Gelişmiş performans ve birçok koruma katmanından oluşan modern güvenlik özellikleri barındıran bu işlemciler, günümüzün hızlı ve uzaktan çalışma ortamlarıyla uyumlu olmaları için tasarlandı. AMD Memory Guard ve AMD Secure Processor gibi güvenlik özelliklerinin yanında kesintisiz yönetilebilirlik özellikleriyle de işletmeler, AMD ile güçlendirilen sistemlerin kurumsal seviyede kolay yönetilebilirliği ve güvenilirlik özellikleri sunmasıyla rahat edecekler.

AMD Ryzen PRO 4000 Serisi Masaüstü İşlemcilerin Özellikleri

Rakibine göre yüzde 31’e kadar daha yüksek performans

Rakibine göre watt başına yüzde 43’e kadar daha fazla performans

Yeni AMD İşlemciler Ne Zaman Çıkacak?

Ryzen 4000 G-Serisi Masaüstü işlemcilerin, Lenovo ve HP gibi AMD’nin OEM iş ortaklarının sistemlerinde, 2020’nin 3. çeyreği itibarıyla bulunması bekleniyor. Ryzen PRO 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, sistem entegratörlerinde 21 Temmuz tanıtım tarihinden itibaren bulunabilecek. Aynı işlemcilerin, AMD OEM iş ortaklarında bu sonbahar aylarında sistemlerinde bulunması bekleniyor. Ryzen 4000 G-Serisi, Athlon 3000 G-Serisi, Ryzen PRO 4000 Serisi ve Athlon PRO 3000 Serisi Masaüstü işlemciler, sadece sistem entegratörleri ve AMD OEM iş ortaklarında bulunuyor.