Ekran Kartı Fiyatları Düşecek Mi: RTX 4060 Sonrasında Fiyat Güncellemesi!

NVIDIA RTX 4060 serisinin tanıtılmasının ardından ekran kartı fiyatlarında düşüş olması bekleniyor.

Ekran Kartı Fiyatları Düşecek Mi: RTX 4060 Sonrasında Fiyat Güncellemesi!
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

NVIDIA, yakın zamanda RTX 4060 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. RTX 40 ailesinin uygun fiyatlı ekran kartları olarak tanıtılan RTX 4060 serisinin ortaya çıkmasının ardından önceki nesle ait grafik kartlarının fiyatlarında da düşüş gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa ve ABD'deki fiyatlandırmalar göz önüne alındığında, özellikle RTX 30 ailesine ait grafik kartlarında %10'a varan derecelerde indirim gerçekleştiği gözlemleniyor. Peki, ekran kartlarının fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Ekran Kartı Fiyatları Düşecek Mi: RTX 4060 Sonrasında Fiyat Güncellemesi!

Türkiye Güncel Ekran Kartı Fiyatları - Mayıs

Model Nisan Ayı Fiyat Mayıs Ayı Fiyat
RTX 3060 7999 TL 7400 TL
RTX 3060 Ti 9795 TL 8999 TL
RTX 3070  11.499 TL 11.586 TL
RTX 3070 Ti 14.178 TL 14.278 TL
RTX 3080 16.959 TL 17.050 TL
RTX 3080 Ti 29.207  TL 23.461 TL
RTX 3090 29.999 TL 29.999 TL

Not: Bu listeyi, çeşitli alışveriş sitelerinde yer alan en ucuz markayı seçerek oluşturduk. İhtiyaçlarınız dahilindeki ekran kartlarının fiyatları ve indirim oranı değişiklik gösterebilir.

Sizin için çeşitli alışveriş sitelerini tarayarak oluşturduğumuz listede görebileceğiniz üzere özellikle giriş seviyesi RTX 30 serisi grafik kartlarında 1 aylık süreç içerisinde gözle görülür bir düşüş gerçekleşmiş. Öte yandan ülkemizdeki kurun oldukça değişken olması sebebiyle gerçek indirimli fiyatların listelere yansıyamadığını belirtmekte fayda var. 

Techspot sitesinin yaptığı analize göre RTX 3060, 3060 Ti ve 3070 ekran kartlarında aylık ortalamada %10'a varan fiyat düşüşü gerçekleşti. RTX 4060 serisinin de satışa çıkmasıyla birlikte fiyatların daha da aşağı düşeceği düşünülüyor.

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