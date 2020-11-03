Doç. Dr. Irmak’tan Deprem Uyarısı: Ana Artçı Deprem Henüz Olmadı!

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Irmak, ana artçı depremin henüz meydana gelmediğini belirtti.

Ana Artçı Deprem Henüz Meydana Gelmedi

30 Ekim tarihinde İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, vatandaşlara artçı deprem uyarısında bulundu. Doç. Dr. Irmak, 2 Kasım itibarıyla 110’den fazla artçı olarak adlandırılan depremin meydana geldiğini ancak henüz ana artçı depremin gerçekleşmediğini söyledi.

Artçı depremlerin olmaya devam edeceğini belirten Doç. Dr. Serkan Irmak, ana artçı depremin henüz meydana gelmediği için vatandaşların özellikle hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı. Bölgedeki artçıların bir süre daha devam edeceğini belirten Doç. Dr. Irmak, ocak ayında Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin artçılarının hala sürdüğünü, yalnızca artçıların oluş sayısının azalacağını ifade etti.

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin artçıları ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Serkan Irmak, "2 Kasım itibariyle 1100'den fazla artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler olmaya devam edecek. Bizim beklediğimiz genelde ana şoktan bir birim küçük olan ana artçı henüz olmadı. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle hasarlı binalara uzman ekiplerin 'girilir' izni vermeden girmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

Binaların taşıyıcı sistemlerindeki kırıkların oldukça ciddi sonuçlara yol açacağını ifade eden Doç. Dr. Irmak "Kendi yapacakları tespitlerde görecekleri veya göremeyecekleri çatlaklar taşıyıcı sistemdeki kırıklar, olası artçı depremde çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunun örneğini 2011 yılında Van’daki depremden sonra yaşanan artçıda meydana gelen can kayıplarını gösterebiliriz” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: