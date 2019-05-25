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  4. Android Messages, 500 Milyon İndirilme Rakamına Ulaştı

Android Messages, 500 Milyon İndirilme Rakamına Ulaştı

Android Messages Web 1
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil

Google'ın mesajlaşma uygulaması olan Android Messages, 500 milyon indirilme barajını geçti. Google Play Store'da en çok yüklenen uygulamalar arasında yer alan Android Mesajlar uygulaması, birçok gelişmiş özelliği içerisinde barındırmakta.

Kullanıcılar Android Mesajlar Uygulamasını Tercih Ediyor

Sadece Pixel ve Android One cihazlarda ön yüklü olarak gelen uygulama, 'Google Mobil Servisler' paketinin içerisinde bulunmamakta. Bu da uygulamayı kullanıcıların isteyerek yüklediğini ortaya çıkarmakta. Karanlık mod, bilgisayardan SMS gönderme ve konum atma gibi birçok özelliği üzerinde barındıran Android Mesajlar uygulaması, şu anda 500 milyondan fazla kişi tarafından indirildi ve indirilmeye devam ediliyor.

Çoğu Android telefon sahibinin severek kullandığı uygulama Google Play Store'da en çok tercih edilen 25 uygulama arasında yer almakta. Google tarafından geliştirilmeye devam edilen Android Mesajlar uygulamasına ileride gelecek olan yenilikler şimdiden büyük merak konusu.

Halen Android Mesajlar uygulamasını denemediyseniz hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinde cihazınıza indirip, kullanıma başlayabilirsiniz. Sizler Android Mesajlar uygulamasının bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.

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