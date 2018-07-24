Android Oreo 10 Ayda Yüzde 12 Kullanıma Ulaştı

Android'in en güncel versiyonlarından Android Oreo maalesef 10 ayda yalnızca pazarın yüzde 10 barajını aşabildi. Bu anlamda Android Nougat'tan daha iyi performans göstermesine rağmen yine de Google'ın beklediği performansı yakalayamadığını belirtmek gerekiyor.

Android Nougat gibi Android Oreo da tanıtımından beş ay sonra yüzde 1 bariyerini geçti ve çift hanelere ulaşması 10 ay sürdü. Yani telefon üreticilerinin güncellemekte hızlı davranmadığı Android Oreo en nihayetinde yükselişe geçmeye başladı. Nougat'a oranla yüzde bir daha hızlı büyüyen Oreo, yine de beklenen patlamayı yapamadı.

Google'ın tanıttığı her yeni Android sürümü için hikayenin pek de değiştiğini söyleyemeyiz. Bu yüzden Oreo'nun da çoğunluğu elde etmesi için bir yıllık süreyi doldurması bekleniyor. Aynı zamanda üreticilerin de yavaş davrandığı Android yükseltmesi, ABD'li devin pek de hoşuna giden bir durum değil.

İşte En Popüler Android Sürümleri

Android Nougat (Yüzde 30,8)

Android Marshmallow (Yüzde 23,5)

Android Lollipop (Yüzde 20.4)

Android Oreo (Yüzde 12,1)

Android KitKat (Yüzde 9,1)

Peki siz hangi Android sürümünü kullanıyorsunuz?