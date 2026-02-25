Resident Evil Requiem'in İnceleme Puanları Açıklandı
Resident Evil Requiem'in inceleme puanları yayınlandı. Peki, serinin dokuzuncu ana oyunu beklentileri karşıladı mı? İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Resident Evil Requiem'in Metacritic puanı PlayStation 5 için 88, Xbox Series X / S için 92, PC için 91 olarak belirlendi.
- Serinin dokuzuncu ana oyunu, 27 Şubat'ta piyasaya sürülecek.
- Oyun, Steam'de 52.49 dolar (2 bin 302 TL), Epic Games'te ise 2 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön sipariş olarak verilebiliyor.
Resident Evil serisinin yeni oyunu büyük bir merakla beklenmeye devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil Requiem'in inceleme puanları belli oldu. Metacritic üzerinden paylaşılan puanlara göre yeni zombi oyunu, oyuncuların uzun bir süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine olanak sağlayacak.
Resident Evil Requiem'in İnceleme Puanları Nasıl?
En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Resident Evil Requiem'in Metacritic puanı PlayStation 5 için 88, Xbox Series X / S için 92, PC için 91 olarak açıklandı. Çok yakın bir zamanda piyasaya sürülerek oyuncularla buluşacak olan oyun için yayınlanan inceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- Game Rant: 100 puan
- LevelUp: 100 puan
- Game Informer: 98 puan
- Atomix: 95 puan
- IGN: 90 puan
- Push Square: 80 puan
- PCMag: 90 puan
- Screen Rant: 90 puan
- TrueGaming: 90 puan
- GamingBolt: 90 puan
- GamingTrend: 90 puan
- Wccftech: 85 puan
- GameSpot: 80 puan
Resident Evil Requiem'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
- Steam: 52.49 dolar (2 bin 302 TL)
- PlayStation: 3 bin 449 TL
- Epic Games: 2 bin 999 TL
- Xbox: 3 bin 449 TL
Resident Evil Requiem'in Konusu Nedir?
Resident Evil Requiem, FBI'da görevli olan anailst Grace Ashcroft'u merkezine alan bir oyun. Serinin ilk oyununa benzer şekilde bu dokuzuncu ana oyunda da sınırlı kaynağımız mevcut. Bu da bizi serinin özüne götürerek gerilim seviyesini daha da arttırıyor. Birinci şahıs kamera açısı ile üçüncü şahıs kamera açısı arasında geçiş yapmanın mümkün olduğunu da belirtelim.
Resident Evil Requiem Ne Zaman Çıkacak?
En iyi hayatta kalma oyunları arasına dahil olacak Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için piyasaya sürülecek. Oyunun PC sürümü şu an hem Steam hem de Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.
Editörün Yorumu
Resident Evil, şu ana kadar severek takip ettiğim birkaç oyun serisinden biri ama kabul edelim ki bir noktadan sonra seri bambaşka bir noktaya gitti. Yeni çıkan oyunlarda Resident Evil 3 gibi oyunlardaki o dar görüş açısının yarattığı atmosferi bulamadım. Bunun sürekli olarak tekrarlanması dolayısıyla seriden de oldukça uzaklaştım.
Gelgelelim, Resident Evil Requiem için farklı şeyler düşünüyorum. Oyunun arkasındaki ekip sonunda oyuncuların sesine kulak vermiş gibi görünüyor. Her ne kadar şimdiye kadar deneme fırsatım olmasa da -ki 27 Şubat'ı merakla bekliyorum- fragmanlardan ve çeşitli oynanış videolarından gördüğüm kadarıyla o özlediğimiz atmosfere yeniden kavuşacağız. Umuyorum ki yanılmıyorumdur.