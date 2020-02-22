Antidepresan Bağımlılığı Hayat Boyu Sürebiliyor

Antidepresan kullanımı ciddi oranda yayıldı. Örneğin ABD'de 13 yaşından itibaren insanların %12’si antidepresan kullanıyor. Bu kişiler, sürekli olarak antidepresana yöneliyor.

İnsanların çoğu, her zamankinden daha fazla depresyon yaşıyor. Bundan kurtulmak için antidepresan ilaç içen bireyler, kendilerine daha çok zarar veriyorlar. Bu ortaya koyan ise, önemli bir araştırma oldu. Antidepresan kullanımı, birçok insanda bazı yan etkiler oluşturuyor. Yapılan çalışmalar, antidepresan bağımlısı olanların madde bağımlıları gibi davrandığını gösterdi.

Antidepresan bağımlılığı büyük risk taşıyor

ABD'den 3 araştırmacı, antidepresan bağımlılığı konusunda 6 yıllık çalışmaları tek tek inceledi. Ortaya çıkan sonuçlar ise birçok kişinin düşünmesine yol açacak cinstendi. Daha önceki bütün çalışmalar da bunu destekler nitelikte.

Yapılan çalışmalarda ve deneylere göre uzun süredir antidepresan kullanan bir kişi, aniden antidepresan ilaçlarını almayı bıraktığında son derece ilginç semptomlar gösteriyor. Baş ağrısı, uykusuzluk, ajitasyon, ishal, anksiyete, yorgunluk ve grip benzeri semptomlar bunlardan sadece birkaç tanesi.

Bunu birçok kişi, antidepresan devam sendromu olarak tanımlıyor. Uyuşturucu bağımlılığı ile aynı şey olmamasına rağmen benzer olduğunu söylemek mümkün. Birçok kişi, doktorların genellikle antidepresanları çok kolay ve sık yazığını itiraf ediyor. Terapi yapmak yerine onlara direkt ilaç tedavisi uygulamak doktorlar için daha kolay görünüyor.