En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Oyun Telefonu Zirvede

AnTuTu tarafından yayınlanan rapor ila birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü işlemciye sahip oyun telefonu zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, Realme, iQOO, Honor, Redmi ve OnePlus'ın telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Ocak 2026)

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 104 bin 271 puana ulaşarak zirvede konumlandı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

İkinci sırada 4 milyon 90 bin 624 puan alan vivo X300 Pro bulunuyor. X300 Pro gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Realme GT 8 Pro, 4 milyon 75 bin 525 puan ile üçüncü sırada konumlandı. Dördüncü sırada 3 milyon 940 bin 592 puan ile iQOO 15, beşinci sırada ise 3 milyon 938 bin 103 puan yer aldı. Bu telefonları 3 milyon 930 bin 629 puan ile Honor Magic 8 Pro takip etti.

Honor Win 3 milyon 930 bin 629 puan ile yedinci sırada bulunuyor. Bu telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Sekizinci sırada 3 milyon 879 bin 401 puan ile OnePlus 15, dokuzuncu sırada ise 3 milyon 837 bin 663 puan ile Redmi K90 Pro Max yer aldı. 10. sırada ise vivo X300 konumlandı.