En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Bunlar Performans Canavarı

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bununla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. iQOO'nun amiral gemisi modeli zirvede yer alarak büyük bir başarı elde etti. Bu telefonu çok güçlü işlemciye sahip oyun telefonu takip etti. Listede ayrıca RedMagic, vivo, Realme, Honor, Redmi ve OnePlus'ın telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre Şubat 2026'nın En Güçlü Telefonları Hangileri?

AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre Şubat 2026'nın en güçlü Android telefonu iQOO 15 Ultra oldu. Yapılan testte 4 milyon 208 bin 894 puana ulaşan telefon ilk sırada yer almayı başardı.İkinci sırada ise 4 milyon 165 bin 81 puan alan RedMagic 11 Pro+ bulunuyor. Bu telefonları vivo X300 Pro ve Realme GT 8 Pro takip etti.

iQOO 15 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

RedMagic 11 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

En iyi oyuncu telefonları arasında bulunan RedMagic 11 Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Android 16 tabanlı Redmagic OS 11 ile birlikte gelen akıllı telefon 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Testte telefonun 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

vivo X300 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

vivo X300 Pro'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet 2.7GHz C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Dimensity 9500 tıpkı Snapdragon 8 Elite Gen 5 gibi çok yüksek performans sunuyor.

Realme GT 8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Realme GT 8 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem daha iyi performans sunuyor hem de daha az güç tüketiyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun bu listesine baktığımda akıllı telefon dünyasında performans yarışının akılalmaz bir seviyeye ulaştığını düşünüyorum. Özellikle 4 milyon puan sınırının bu kadar rahat aşılması, yeni nesil mobil işlemcilerin sınırları ne kadar zorladığının en net kanıtı diyebilirim. Listenin son sırasındaki modelin bile yüksek grafik kalitesine sahip oyunları rahatlıkla çalıştırabileceğini söyleyebilirim.