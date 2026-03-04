En Güçlü Tabletler Açıklandı! Zirvede 16 GB RAM'li Tablet Bulunuyor

AnTuTu tarafından apylaşılan yeni rapor ile beraber en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un işlemcileri oluşturdu. Honor'un çok güçlü donanıma sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca vivo, Lenovo, Xiaomi, OPPO, iQOO ve Redmi marka tabletler de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar ve en iyi orta segment telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü tabletler duyuruldu. AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre zirvede Honor Magic 3 Pro 13.3 yer aldı. Bu tablet 4 milyon 33 bin 256 puana ulaşarak önemli başarı elde etti. İkinci sırada 3 milyon 375 bin 199 puan ile OPPO Pad 4 Pro bulunuyor.

Honor MagicPad 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

OPPO Pad 4 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OPPO Pad 4 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemcinin oldukça güçlü olduğunu belirtelim.

OnePlus Pad 2 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Pad 2 Pro'da Qualcomm'un sekiz çekirdekli güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite mevcut. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Adreno 830 GPU'ya sahip olan bu tablet, 3 milyon 285 bin 979 puan alarak dördüncü sırada konumlandı.

RedMagic Tablet 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

En iyi oyun tabletleri arasında yer alan RedMagic Tablet 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli işlemci, mobil oyunların sorunsuz şekilde oynanabilmesini sağlıyor. Testte tabletin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun bu listesine baktığımızda yeni nesil mobil işlemcilerin sınırları ne kadar zorladığını net bir şekilde görüyoruz. Özellikle 3 milyonun üzerindeki bu puanlar, tabletlerin artık sadece video izlemek veya internette gezinmek için değil aynı zamanda yüksek grafikli oyunları oynatabilecek ve yüksek kaliteli videolar için render almak gibi ağır işleri de rahatlıkla yapabilecek güçte olduğunu gösteriyor.