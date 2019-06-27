Apple, ARM'nin En İyi Yonga Tasarımcılarından Birini İşe Aldı

Apple, yonga tasarımı yeteneklerini kaybettiği için yeni yetenekli kişileri bünyesine katmaya başladı. Şirket, sessiz sedasız ARM'nin Lead İşlemci Mimarı Mike Filippo'yu bir yonga mimarı olarak işe aldı.

Mike Filippo Apple'ın Yongalarını İnşa Edecek

Mike Filippo, ARM'ın Cortex-A76, Hercules ve Zeus gibi modellerinde üst düzey CPU tasarımları yaptı. Filippo'nun şu anda Apple'da ne yapacağı belli değil fakat ARM'de son zamanlarda "altyapı odaklı" ve "otomotiv destekli" işlemciler üzerinde çalıştı.

Filippo'nun Mayıs ayında Apple’a katıldığı bildirildi ve şirketin Austin'in Teksas ofisinde çalışıyor olduğu söyleniyor. Mike Filippo, kariyerine 1996 - 2004 yılları arasında CPU tasarımcısı olarak çalıştığı Intel'e rakip olan Advanced Micro Devices Inc.'te başladı.

Constellation Research Inc.'in Analisti Holger Mueller Apple hakkında şunları söylemişti: "Apple'ın kendi yongalarını oluşturma hedefleriyle daha fazla beceri ve uzmanlığa ihtiyacı var ve ARM uzmanlarının işe alınması, kendi ARM tabanlı mimarisini geliştirmenin ciddi bir şekilde göründüğünün bir göstergesi"

Görünüşe göre Apple Mike Flippo ile beraber kendi yongalarını üretmek için kolları sıvadı. Bloomberg, Mike Filippo'nun, Apple'ın kişiselleştirilmiş A serisi iPhone ve iPad çiplerinin baş tasarımcısı olan Gerard Williams III'ün ayrılmasının bıraktığı boşluğu doldurmak için işe alındığını söyledi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple kendi yongalarını üretmeye mi hazırlanıyor? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!