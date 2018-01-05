Apple: Bütün iPhone Modelleri Meltdown ve Spectre'den Etkileniyor

Geçtiğimiz günlerde keşfedilerek gündeme oturan Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açığı türleri hayati derecede önem taşıyor. Apple, şifrelerinizin kolayca çalınmasına sebep olan bu güvenlik açıklarının iPhone telefonları da etkilediğini açıkladı.

Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarının ilk aşamada sadece Intel işlemcileri etkilediği açıklanmıştı. Bu açıkların kapatılmasının ise ciddi performans düşüşüne sebep olacağı iddia edilmişti. Sonradan açıkların sadece Intel işlemcilere özel olmadığı, AMD ve ARM gibi firmalar tarafından üretilen işlemcilerin de bu güvenlik açıklarından etkilendiği dile getirildi. Bu firmalardan ARM'nin ürettiği işlemcilerin açıklardan etkileniyor oluşu ise daha önemli; çünkü ARM işlemciler mobil cihazların ve iPhone telefonların bel kemiği halinde.

Meltdown ve Spectre açıklarının kapatılmasının performans kaybına yol açmasının etkileri mobil cihazlarda daha çok görülecektir; çünkü bu cihazlarda kullanılan işlemciler masaüstü işlemcilere göre daha düşük performansa sahipler. Telefonlar, yapılan işlemlerde işlemcinin tüm gücünden faydalanabiliyorlar. Eğer bir Apple cihaz kullanıyorsanız ve telefonunuz veya iPad tabletiniz üzerinde şifreli işlemler gerçekleştiriyorsanız Apple tarafından yayınlancak güvenlik güncellemelerini takip etmenizde ve çıkar çıkmak yüklemenizde fayda var.

Apple, yayınladığı bir destek dökümanında Meltdown ve Spectre açıklarının farkında olduğunu söylüyor, muhtemelen gerekli güncellemeler kısa bir süre içinde yayınlanacaktır. Meltdown açığı aracılığıyla şifrenizin nasıl kolayca çalındığını bu video üzerinden görebilirsiniz.