Apple'daki Animoji Özelliği Puppets Adıyla SwiftKey'e Geldi

Xiaomi'nin ardından Microsoft da Apple'daki Animoji özelliğini kopyaladı. Microsoft, SwiftKey klavyesine yeni bir animasyon özelliği getirdi.

SwiftKey, ​Puppets Özelliğini Duyurdu

SwiftKey'e gelen Puppets özelliği sayesinde yüz ifadeleriniz yapay zeka yardımı ile beş farklı sanal karaktere dönüştürülmekte. Dönüştürülen bu sanal karakter ile çekilen videolar kolaylıkla WhatsApp'dan gönderilebiliyor.

Puppets özelliği tıpkı Apple'ın Animojisi gibi çalışmakta. Microsoft yetkilileri yaptıkları açıklamalarda Puppets özelliğinin herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığını tüm Android cihazlarda kullanılabileceğini söyledi.

SwiftKey, Puppets özelliği için Microsoft Computer Vision ve Microsoft Research Asia ekipleriyle birlikte çalıştı. SwiftKey Puppets yüzleri tanımak için çoğu Android akıllı telefonda bulunan RGB kamerayı kullanmakta.

SwiftKey Puppets özelliği ile 30 saniyeye kadar video çekilmekte. Microsoft, özelliğin yeni ve güçlü Android telefonlarda daha iyi çalıştığını belirtti. Şu an beta aşamasında olan Puppets özelliğini kullanmak için cihazınıza SwiftKey'in beta sürümünü yüklemeniz gerekiyor.

Özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların kullanımına açılacağı gizliliğini koruyor. SwiftKey'in beta sürümüne buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Sizler SwiftKey'e gelen Puppets özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik Apple'dan mı kopyalandı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!