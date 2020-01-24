Apple'dan 15 Milyar Dolarlık Dudak Uçuklatan Anlaşma!

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Apple, Broadcom ile yaklaşık 15 milyar dolar tutarında bir anlaşmaya imza attı.

Dudak Uçuklatıyor

Bloomberg tarafından yapılan habere göre Apple yeni modellerinde kaliteyi artırmak için bazı yeni anlaşmalara imza attı. Kablosuz bileşen üreticisi Broadcom ile iş birliği yapan teknoloji devi önümüzdeki üç buçuk sene boyunca geçerli olacak iki sözleşme imzaladı.

Broadcom mevcut hali ile iPhone, iPad ve Watch modelleri için radyo frekans yongaları sağlayan en önemli tedarikçilerden birisi konumunda. Apple güncel serisi iPhone 11 modellerinin Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı teknolojileri için de Broadcom bileşenlerini kullanıyor.

Yapılan anlaşmalar önümüzdeki senelerde çıkacak yeni modeller için de Brodcam bileşenlerinin kullanılacağının işaretini veriyor. Ancak Apple'ın Intel'in modem birimini aldığını da unutmamak gerekiyor.

Broadcom tarafından yapılan açıklamaya göre bu anlaşmalar gelecek dönemlerde yaklaşık 15 milyar dolar tutarında bir gelire yol açacak. Yapılan açıklamanın ardından tedarikçinin hisseleri 319,65 dolar seviyesinden yüzde 3 artış ile 330,10 dolar seviyesine yükseldi.