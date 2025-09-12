Apple'ın Hayat Kurtaran Yeni Sağlık Özelliğine Yeşil Işık!

Apple'ın Awe Dropping etkinliğinde çok sayıda ürün geceye damgasını vurdu. Bu ürünlerin yanı sıra sağlık özellikleri de teknoloji tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı. Öne çıkan özelliklerden biri de ciddi sağlık sorunlarına yol açmadan önce uyarı gönderen hipertansiyon bildirimleri oldu.

Şirketin en yeni özelliği, beklenen onayı aldı. Kullanıcılar, kritik öneme sahip yeni sağlık özelliği sayesinde erkenden harekete geçme imkânına sahip olacak. Teknoloji devi, bu özelliğin ilk yıl içinde teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kişiye bildirim göndereceğini tahmin ediyor.

Apple'ın Hipertansiyon Bildirimleri FDA'dan Onay Aldı

Teknoloji devinin 9 Eylül'deki etkinlikte tanıttığı Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Series 11 ile duyurulan hipertansiyon bildirimleri için FDA'dan (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) onay almayı bekliyordu. FDA, özelliğin sunulması için beklenen izni verdi.

Teknoloji devi, hipertansiyon bildirimlerini bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin yanı sıra 150'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunacağını duyurdu. Yeni özellik, watchOS 26 yüklü Apple Watch Series 9 ile daha yeni Apple Watch Series modellerinin yanı sıra Apple Watch Ultra 2'de de kullanılabilecek.

Bu özellik, kalp krizi ve inme gibi sorunların başlıca sebeplerinden biri olan hipertansiyona karşı erkenden önlem almanıza yardımcı olacak. Optik kalp sensöründen gelen verileri kullanarak damarların kalp atışına nasıl tepki verdiğini belirleyen özellik, hipertansiyon belirtilerinin 30 günlük süreçlerde devamlılık göstermesi hâlinde bildirim gönderecek.

Hipertansiyon bildirimlerinin mevcut olduğu Apple Watch modellerinden birine sahip olan kişiler, Apple Watch sayesinde ciddi sağlık sorunlarından birinin önüne geçebilecek. Teknoloji devi, hipertansiyon bildirimlerinin büyük bir titizlikle yürütülen bilimsel doğrulama süreçleri ile geliştirildiğini belirtiyor.

Yapay öğrenme yöntemleri ve 100 bini aşkın kişinin katıldığı çeşitli çalışmalardan elde edilen verilerin kullanıldığını ifade eden Apple, 2 binden fazla katılımcının yer aldığı klinik bir çalışma ile performansının doğrulandığını söylüyor. Hipertansiyon bildirimleri sayesinde çok sayıda insan, önceden tedbir alma imkânı elde edecek.