Apple'ın Tasarımcısı iPhone'ları Yanlış Kullanıyorsunuz Dedi

Birçok başka akıllı telefon gibi iPhone da ilk modelinden bu yana kimsenin hayal dahi edemeyeceği özelliklere kavuştu. Buna rağmen Apple’ın baş tasarımcılarından Jony Ive, telefonların yanlış kullanıldığından yakındı.

The New Yorker tarafından Manhattan’da düzenlenen TechFest’e katılan Jony Ive, kullanıcıların iPhone’larını çok yanlış kullandığını söyledi. Ive, telefonun kendisinin ya da özelliklerinin yanlış kullanılmadığını; ancak telefonların gereğinden fazla kullanılmasıyla kullanıcıların büyük bir hata yaptığını kaydetti.

Telefonların neredeyse bedenimizin yeni bir uzvu haline geldiğinden yakınan Ive, fazla kullanımın her insanın sosyal ve psikolojik etkinliğinin yanı sıra sağlığı üzerinde de ciddi problemler yaratmaya başladığını söyledi. Baş tasarımcı günlük hayatımızı kolaylaştırmak için üretilen telefonların bağımlılığa dönüşmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

2016 yılında yapılan bir araştırma da Jony Ive’ın söylediklerini destekler nitelikte sonuçlar vermişti. Ortalama bir kullanıcının telefonuna günde 2,617 kere dokunduğunu söyleyen Dscount isimli şirket, sıkı kullanıcılarda bu rakamın 5,400’e kadar çıktığını belirtmişti. Keza bizzat Apple tarafından yapılan bir başka açıklamada da iPhone kullanıcılarının günde en az 80 defa telefonlarının kilidini açtıkları belirtilmişti.