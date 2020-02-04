Apple'ın Yeni Kompakt iPhone 9'uyla Tanışın

Apple iPhone SE 2 (veya iPhone 9) çok beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli olarak lanse ediliyordu ve gelen iddilara göre Mart ayında muhtemelen iPhone 9 olarak piyasaya sürülecek. iPhone SE'nin halefi, 399 dolarlık fiyatıyla şaşırtacak.

MyDrivers tarafından hazırlanan rapora göre Apple, seri üretimin Şubat ortasına kadar başlamasıyla "bu yılın ilk iPhone"unu tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 9 olarak adlandırılacağı söylenen cihazın Hindistan gibi pazarları hedeflediği ve bu da uygun fiyatlı bir iPhone modeli olması gerektiğini gösteriyor.

iPhone 9 için yapılmış en yeni konsept tasarımı.

iPhone 9'un 3GB RAM, 3D Touch ve Touch ID işlevleriyle eşleştirdiği en güncel A13 çipini barındırdığı belirtiliyorken cihaz, iPhone 8'e benzeyen bir tasarıma ve 4.7 inçlik LCD ekrana sahip. Kamera tarafında ise iPhone 9, tek lensli kamera ile gelecek. Cihazın 64GB ve 128GB kapasiteleriyle satışa sunulacağını da aktaralım.