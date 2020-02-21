Araştırma Şirketi SA 5G Telefonların Geleceğine Işık Tuttu!

Araştırma şirketi Strategy Analystics tarafından yayınlanan son rapor 5G destekli akıllı telefonların geleceğine ışık tutuyor. İşte merak edilen detaylar!

Yüzde 15'e Ulaşacaklar!

SA tarafından yayınlanan bu yeni tahmin raporuna göre geçtiğimiz yıl 1,413 milyar olarak gerçekleşen birim bazında akıllı telefon satış miktarı bu yıl düşerek 1,364 milyar seviyesine inecek. Buna karşın 5G cihazlar için bu söylenemez.

Rapora göre geçtiğimiz sene içerisinde küresel ölçekte 19 milyon birim 5G cihaz satışı gerçekleşti. Bu da geçen sene satılan toplam akıllı telefon miktarını göz önüne alırsak takribi yüzde 1 seviyesinde. Buna karşın bu yıl satılacak miktarın on kat artarak 199 milyon birime ulaşması bekleniyor.

Yine bu yıl satılması beklenen toplam akıllı telefon miktarını göz önüne alırsak bu da yüzde 15 pazar payı anlamına geliyor. Yani birim miktar olarak on kat bir artış beklenirken pazar payı açısından on beş kat artış yaşanması beklenmekte.

Bu satışların yüzde 90 oranındaki kısmının Çin, ABD, Güney Kore, Japonya ve Almanya içerisinde yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak en az bir sene daha kitlesel 5G ağlarına sahip olması beklenmeyen Hindistan ve Endonezya ile birlikte talebin gerçek anlamda canlanacağı ve satışların çok daha ciddi bir şekilde yukarı yönlü fırlayacağı söylenebilir.