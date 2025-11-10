Tüm Dünyanın Gözü Bu Oyunda! Yeni Bir Rekora İmza Attı
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders, eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırarak önemli bir başarı elde etti. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- ARC Raiders, Steam'de 462 bin 488 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.
- Popüler TPS oyunu PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinden oynanabiliyor.
- Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.
Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders, iki haftadan daha kısa bir sürede yeni bir rekor kırarak önemli bir başarının altına imza attı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan TPS oyununun eş zamanlı oyuncu sayısı yüz binlerce oyuncuya ulaştı. Peki, ARC Raiders neler sunuyor?
ARC Raiders Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere ARC Raiders, Steam'de 9 Kasım 2025 tarihinde 462 bin 488 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Oyun daha önce 354 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.
ARC Raiders Fragmanı
ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?
Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen ARC Raiders'ta insanlar hayatta kalabilmek için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekiyor. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebiliyoruz.
En iyi TPS oyunları arasında yer alan ARC Raiders'ta ekipman yükseltmesini de yapabiliyoruz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebiliyoruz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.
Türkçe Destekli Aşırı Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
Retro oyunları sevenlerin mutlaka kütüphanesine eklemek isteyeceği bir oyun ücretsiz hâle geldi. Bu oyunu şimdi alırsanız sonsuza dek sizin olacak.
ARC Raiders'ın Türkiye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 39.99 dolar (1.688 TL), Epic Games'te 1.650 TL
- PlayStation fiyatı: 1.749 TL
- Xbox fiyatı: 1.650 TL