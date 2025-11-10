Tüm Dünyanın Gözü Bu Oyunda! Yeni Bir Rekora İmza Attı

Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders, iki haftadan daha kısa bir sürede yeni bir rekor kırarak önemli bir başarının altına imza attı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan TPS oyununun eş zamanlı oyuncu sayısı yüz binlerce oyuncuya ulaştı. Peki, ARC Raiders neler sunuyor?

ARC Raiders Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere ARC Raiders, Steam'de 9 Kasım 2025 tarihinde 462 bin 488 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Oyun daha önce 354 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

ARC Raiders Fragmanı

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen ARC Raiders'ta insanlar hayatta kalabilmek için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekiyor. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebiliyoruz.

En iyi TPS oyunları arasında yer alan ARC Raiders'ta ekipman yükseltmesini de yapabiliyoruz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebiliyoruz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.

ARC Raiders'ın Türkiye Fiyatı