Tüm Dünya Bu Oyuna Kilitlendi! Sunucu Dayanamadı

Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders kısa sürede yüz binlerce eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak çok büyük bir başarının altına imza attı. Bu başarı, can sıkıcı bir sorunu da beraberinde getirdi. Bazı oyuncular, oyuna girmeye çalışırken sunucu hatası ile karşı karşıya kaldı.

ARC Raiders'ın Oyuncu Sayısı Belli Oldu

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere çevrim içi tabanlı TPS oyunu, Steam'de satışa sunulduğu ilk gün 264 bin 673 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Oyuna girmeye çalışan pek çok oyuncu, "Online Connection Error. Online services are currently unavailable" (çevrim içi bağlantı hatası. Çevrim içi hizmetler şu anda kullanılamıyor) hatası mesajının yer aldığı bir ekran ile karşılaştı. Bu durum, sunucuların bu kadar yoğun ilgiye dayanamadığını ve çöktüğünü gösteriyor.

SteamDB tarafından 21-28 Ekim tarihlerini kapsayan en çok satılan oyunlar raporu paylaşılmıştı. En iyi TPS oyunları arasında yer alan ARC Raiders, bu rapora göre daha satışa sunulmadan ilk beşe girmeyi başarmıştı. Oyun ayrıca beta sürecinde de yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalmıştı.

ARC Raiders'ın Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam' de 39.99 dolar (1.681 TL), Epic Games 'te 1.650 TL

1.749 TL Xbox fiyatı: 1.650 TL

ARC Raiders Fragmanı

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen ARC Raiders'ta insanlar hayatta kalabilmek için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekiyor. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebiliyoruz.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda ekipman yükseltmesini de yapabiliyoruz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebiliyoruz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.