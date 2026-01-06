Türkçe Destekli Oyun Beklentileri Aştı! Satış Rakamları Açıklandı

Ekim 2025'te piyasaya sürülen ve haftalardır en çok satanlar arasında yer alan ARC Raiders, popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Eş zamanl oyuncu sayısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyunun şimdiye kadar kaç adet sattığı netleşti. İşte ayrıntılar...

ARC Raiders, 12 Milyon Barajını Aştı

Kısa süre önce 466 binin üzerinde eş zamanlı oyuncuya ulaşarak dikkat çeken ARC Raiders, Kasım 2025’te 481 binle rekor kırmıştı. Aradan geçen zamana rağmen bu seviyelere yeniden yaklaşması oyunun popülerliğini koruduğunu net şekilde gösteriyor. Bu bağlamda ARC Raiders’ın Counter-Strike 2 ve Euro Truck Simulator 2 gibi uzun yıllardır ayakta kalan yapımlar arasına girmesi bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre ARC Raiders, çıkışından bu yana, iki ay içerisinde toplamda 12 milyon satış barajını aşmayı başardı. Bu satışların yarısından fazlasının Steam üzerinden gerçekleştiği ifade ediliyor. Bununla birlikte oyunun günlük aktif oyuncu sayısının yaklaşık 3,2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Geliştirici stüdyo Embark Studios’un ise ARC Raiders sayesinde şu ana kadar yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Özellikle aralık ayında yapılan indirimle birliikte satışların önemli ölçüde arttığı konuşuluyor.

Stüdyo, bu ilgiyi sürdürebilmek ve gelir akışını devam ettirebilmek için oyuna yeni içerikler eklemeyi planlıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ARC Raiders’ın uzun yıllar boyunca destekleneceği ifade edilmişti.

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan ARC Raiders, oyuncuları ölümcül savaş robotlarının hüküm sürdüğü kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyor. Oyuncular, tehlikelerle dolu haritalarda ganimet toplarken hem makinelerle hem de diğer oyuncularla mücadele ediyor. Kullanıcıların amacı ise üsse güvenli şekilde geri dönmek.

ARC Raiders Sistem Gereksinimleri