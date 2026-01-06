Türkçe Destekli Oyun Beklentileri Aştı! Satış Rakamları Açıklandı
Ekim ayında piyasaya sürülen ARC Raiders'ın güncel satış rakamları belli oldu. Ayrıca geliştirici şirkete kazandırdığı para da netleşti.
⚡ Önemli Bilgiler
- Arc Raiders, 12 milyondan fazla oyuncuya sahip.
- Günlük aktif oyuncu sayısı 3,2 milyon civarında.
- Geliştirici şirkete 350 milyon dolar gelir sağladı.
Ekim 2025'te piyasaya sürülen ve haftalardır en çok satanlar arasında yer alan ARC Raiders, popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Eş zamanl oyuncu sayısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyunun şimdiye kadar kaç adet sattığı netleşti. İşte ayrıntılar...
ARC Raiders, 12 Milyon Barajını Aştı
Kısa süre önce 466 binin üzerinde eş zamanlı oyuncuya ulaşarak dikkat çeken ARC Raiders, Kasım 2025’te 481 binle rekor kırmıştı. Aradan geçen zamana rağmen bu seviyelere yeniden yaklaşması oyunun popülerliğini koruduğunu net şekilde gösteriyor. Bu bağlamda ARC Raiders’ın Counter-Strike 2 ve Euro Truck Simulator 2 gibi uzun yıllardır ayakta kalan yapımlar arasına girmesi bekleniyor.
Paylaşılan verilere göre ARC Raiders, çıkışından bu yana, iki ay içerisinde toplamda 12 milyon satış barajını aşmayı başardı. Bu satışların yarısından fazlasının Steam üzerinden gerçekleştiği ifade ediliyor. Bununla birlikte oyunun günlük aktif oyuncu sayısının yaklaşık 3,2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.
Geliştirici stüdyo Embark Studios’un ise ARC Raiders sayesinde şu ana kadar yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Özellikle aralık ayında yapılan indirimle birliikte satışların önemli ölçüde arttığı konuşuluyor.
Stüdyo, bu ilgiyi sürdürebilmek ve gelir akışını devam ettirebilmek için oyuna yeni içerikler eklemeyi planlıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ARC Raiders’ın uzun yıllar boyunca destekleneceği ifade edilmişti.
ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?
En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan ARC Raiders, oyuncuları ölümcül savaş robotlarının hüküm sürdüğü kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyor. Oyuncular, tehlikelerle dolu haritalarda ganimet toplarken hem makinelerle hem de diğer oyuncularla mücadele ediyor. Kullanıcıların amacı ise üsse güvenli şekilde geri dönmek.
ARC Raiders Sistem Gereksinimleri
|Bileşen
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|İşletim Sistemi
|Windows 10 veya üzeri 64-bit (en güncel sürüm)
|Windows 10 veya üzeri 64-bit (en güncel sürüm)
|İşlemci
|Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600
|RAM
|12 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A380
|NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc B570