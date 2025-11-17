Herkesin Gözü Bu Türkçe Oyunda! Yeni Bir Rekora İmza Attı

Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders, satışa sunulduğu günden beri önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan TPS oyunu, eş zamanlı oyuncu sayısı ile yeni bir rekorun altına imza attı. Peki, ARC Raiders neler sunuyor?

ARC Raiders Steam'de Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere ARC Raiders, Steam'de 16 Kasım 2025 tarihinde 481 bin 966 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Oyun daha önce 462 bin 488 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

ARC Raiders Fragmanı

ARC Raiders'ın Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 39.99 dolar (1.692 TL), Epic Games 'te 1.650 TL

Steam'de 39.99 dolar (1.692 TL), 'te 1.650 TL PlayStation fiyatı: 1.749 TL

1.749 TL Xbox fiyatı: 1.650 TL

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

ARC Raiders, en iyi TPS oyunları arasında yer alıyor. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen oyunda insanlar hayatta kalmak için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekiyor. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebiliyoruz.

Başarılı oynanış sistemine sahip olan ARC Raiders'ta ekipman yükseltmesini de yapabiliyoruz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebiliyoruz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.