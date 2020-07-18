AVM'lerde Kıyafet Denemeye Son: Artırılmış Gerçeklik Dönemi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çok sayıda insan alışveriş merkezlerinde kıyafetleri deneyemiyor ve deneme şansı olmadığı için internet üzerinden de alışveriş yapmak istemiyor. Hürriyet'te yayınlanan habere göre artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde akıllı telefonlar üzerinden kıyafet, takı ve makyaj ürünleri denenebilecek. Detaylar haberimizde.

Artırılmış Gerçeklik Sayesinde Akıllı Telefon Üzerinden Kıyafet Denenecek

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar alışveriş merkezlerinde kıyafetleri denemek istemiyor. AVM Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, bu soruna çözüm geliştirmek için Amerika merkezli bir firma ile görüşme yaptıklarını belirtti.

Altaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tüketici 1 dolara bu uygulamayı indirebilecek. Perakendeciler de mağaza sayılarına, ürün çeşitliliğine, niteliğine göre 3-5 bin dolara satın alıp, ürünlerin kodunu sisteme girecekler. Böylece kolye, küpe gibi takılar; makyaj malzemeleri ya da giysi denemek isteyenler ürünün kendi üzerlerinde nasıl durduğunu cep telefonlarında ya da tabletlerinde görerek karar verecekler” dedi.

Altaş, "Firmanın sunumu iki üç hafta önce yaptığını, programdaki bazı eksikliklerin tamamlanmasını istediklerini belirten Altaş, “Onlar da bunu geliştirmek için biraz zaman istediler. Amerika’da gözlük, takı, makyaj için bazı programlar kullanılıyor ama hiçbiri bu düzeyde değil. Biz firmayla son noktaya geldikten sonra perakendecilerimize bilgi vereceğiz. İsteyen onlarla iletişime geçecek” şeklinde konuştu.