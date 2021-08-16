Aşı Olma Yaşı Düşürüldü: Kimler Koronavirüs Aşısı Olabilecek?

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararlar aldı. Bakanlık tarafından alınan yeni kararlara göre aşılamada bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında aşı olma yaşı da yer alıyor. Tüm 15 yaş üzerine ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

Aşı Olma Yaşı ile İlgili Değişiklik Yapıldı

DHA'daki habere göre Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılama çalışmaları ile ilgili bir değişiklik yaptı. Alınan yeni karar ile birlikte aşılamadaki yaş sınırı değişti. Buna göre tüm 15 yaş üzerine ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan değişiklik ile birlikte PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya düşürüldü. Bunların yanı sıra 4. doz aşı da tanımlandı. Peki, kimler dördüncü doz aşı yaptırabilecek? Aktarılan bilgilere göre iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara tercihen bir doz BioNTech aşı hakkı verilecek. Bunun sebebi ise bazı ülkelerin iki doz BioNTech aşısını zorunlu tutması.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, geçtiğimiz haftalarda aşı yaptırma yaşı ile ilgili önemli açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce aşı yaşını risk grubunda olanlar için 12'ye indirme konusunda karar alındığını ifade etmişti.

"İlk hedefimiz okulları açabilmek için gerekli desteği sağlamak. Bu nedenle bu yönde konuşmalarımız devam ediyor" sözlerini kullanan Prof. Dr. Turan, dünya çapında aşı trendine bakılacak olunduğunda birçok ülkede aşı yaşının 15 hatta 12'ye kadar indiğini, Türkiye'de ise bu yaşın başlangıçta 15 yaşa kadar indirmenin, 12-15 yaş arasında ise yüksek riskli hastalık sahibi olan çocukların aşılamanın nasıl gerçekleşeceğinin konuşulduğunu söylemişti.

Koronavirüs Aşısı Olmayanların Test Yaptırması Gerekebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, aşı olmayan kişiler için PCR testi zorunluluğu gelebileceğini ifade etmişti.

Uçakta, otobüste, sinemada ve tiyatroda Aşı olanın yanında oturacak olan kişinin koronavirüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi istenebileceğini belirten Bakan Koca, "Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.