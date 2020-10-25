Reklam Saçan Bu Android Oyunlarını Hemen Silmelisiniz

Avast bir kez daha reklam saçan Android oyunları konusunda kullanıcıları uyarıyor. Bu 21 Android uygulaması toplamda 8 milyon indirildi ve YouTube üzerinden hala reklam yapmaya devam ediyor.

Siber güvenlik firması Avast, Google Play Store'da reklam yazılımı içeren 21 popüler oyunu açığa çıkarıyor. Avast, bu haftanın başlarında bu 21 uygulamayı Google'a bildirdiğini söylemişti. Keşfedilen bu adware oyunları, "HiddenAds" ailesinin bir parçası olan reklam yazılımını içeriyor.

Avast resmi basın bülteninde, "HiddenAds ailesi, güvenli ve kullanışlı bir uygulama olarak gizlenmiş bir Truva atıdır, uygulamanın dışında telefon ekranına rahatsız edici reklamlar sunar" diyor. Spor, bulmaca, araba ve helikopter oyunlarının içerisine gizlenen bu adware yazılımı, kullanıcılara izinsiz reklamlar göstermeyi amaçlıyor.

"Google Play Store'daki çok sayıda kullanıcı incelemesi, uygulamaların YouTube'daki reklamlar aracılığıyla dikkatlerini çektiğini ancak görüldiği gibi olmadığını söylüyor. Oyunu indirme işleminin ardından, reklamlar telefonlara akın etmeye başladı." şeklinde konuşan Avast, bu 21 Android yazılımının 8 milyondan fazla indirildiğine dikkat çekiyor.

Reklam saçan Android oyunları 8 milyon kez indirildi

Bu Android uygulamalarında tam olarak neyin yanlış olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Uygulamaları çoğu, ilk bakışta kötü niyetli veya şüpheli görünmüyor. Avast'a göre bu uygulamalar, sahte reklamlarla insanların dikkatini çektikten sonra, olabildiğince fazla reklam bombardımanına tutuyor. Reklamların çoğu, uygulamaların haricinde gösteriliyor ve suçluların tespit edilmesini zorlaştırıyor.

"Adware yazılımı geliştiricileri, normal pazarlamacılar gibi sosyal medya kanallarını giderek daha fazla kullanıyor. Bu uygulamaları indiren kullanıcılar, YouTube'daki oyunları tanıtan reklamları gördüklerini söylüyorlar. Geçtiğimiz Eylül ayında TikTok aracılığıyla reklam yazılımlarının yayıldığını görmüştük."

Android'de güvenmemeniz gereken bir diğer önemli durum da, uygulamanın sahip olduğu yükleme sayısıdır. Avast'a göre Google Play indirmelerinin sayısı, bir uygulamanın güvenilirliğini temsil etmiyor. Örneğin Avast'ın bulduğu tehlikeli uygulamalar toplamda 8 milyon indirilmiş durumda. Yani görünüşe göre popüler uygulamalar da tehlikeli olabiliyor.

Avast tarafından riskli olarak değerlendirilen ve reklam saçtığı belirtilen bu 21 Android uygulamasına karşı dikkatli olmalısınız: