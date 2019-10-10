Avrupa Uzay Ajansı Uyarıyor: Dünya’ya Çarpabilir!

Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) Dünya’mız hakkında önemli bir uyarı geldi. Risk Listesi'ne yeni bir gök taşı ekleyen ESA, 65 yıl sonra Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan bir gök taşı keşfettiklerini açıkladı.

65 Yıl Sonra Gelecek

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ESA’ya göre, 2019 SU3 adı verilen ve çapı 14 metre olan gök taşı 65 yıl sonra Dünya’ya çarpabilir.

Uzmanlara göre, söz konusu gök taşı 2084 yılında Dünya’ya çok yakın bir konumdan geçecek. Bu durum, yer çekimsel kuvvetlerin etkisiyle gök taşının Dünya’nın atmosferine girebileceği anlamına geliyor.

Risk listesinde en büyük dördüncü gök cismi olduğu belirtilen 2019 SU3 hakkındaki açıklamada, “En büyük dördüncü gök taşı olmasına rağmen 2013 yılında Rusya’ya düşen gök taşından daha küçük.” ifadelerine yer verildi. Ay’ın yörüngesine gireceğini belirtilen gök taşı için, “Diğer gezegenlerin sebep olacağı en ufak bir çekim gök taşının Dünya’nın atmosferine girmesine sebep olabilir.” denildi.

İhtimal 152'de 1

İnsanların içini bir nebze olsun rahatlatan bir açıklama yapan yetkililer, “Bu gök cismi büyük bir etki yaratacak büyüklükte değil. Dolayısıyla korkutucu bir senaryo beklemiyoruz.” dedi ve gök taşının Dünya’ya çarpma ihtimalinin 152’de 1 olduğunu belirtti.