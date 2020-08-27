Bakteriler Ölmeden Önce Uyarı Çığlığı Atıyor: Bilim Dünyası Büyük Keşif Yaptı!

ABD’deki Texas Üniversitesi’nden bilim insanlarının Nature’da yayınlanan yeni bir araştırması sonucunda, bakteriler ölmeden önce uyarı çığlığı atıyor düşüncesi hakim oldu. Böylece bilim Dünyası son derece büyük bir keşif yaptı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Alanda çalışan bilim insanlarının nekrosignaling olarak isimlendirdiği bu sistem, tamamen grup savunmasını güçlendirmek ile ilgili. Bakteriler antibiyotik ile karşı karşıya geldiğinde ölmeye başlıyor. Ancak onların bu ölümü aynı zamanda diğerlerinin de ölümü anlamına geliyor. Tüm bunların farkında olan bilim insanları, bakteriler arasındaki mekanizmayı ortaya çıkardı.

Bakteriler ölmeden önce grubun iyiliğini düşünüyor

Birçok kişi bakterileri genellikle bireysel hareket eden canlılar olarak görür. Böyle bir düşüncenin yerleşmesindeki en büyük neden ise yanlış bilgilendirmedir. Bilim insanları tarafından yapılan yeni çalışmalar sonucunda; bakterilerin ölmeden önce çığlık attığı ve böylece komşularını uyardığı ortaya çıktı.

Bakterilerin ölmek üzereyken dahi diğer bakterileri uyararak çoğunluğun hayatta kalması için çabalaması, ancak sosyal birliktelik ile açıklanabilir. Normal şartlarda başka canlılar bu tür değişimleri umursamayabilir. Ancak bakteriler koloninin devam etmesi için çaba harcıyor. Bilim insanları, çalışmayı gerçekleştirirken Escherichia coli (E. coli) gibi bakterilerin milyarlarca canlıdan oluşan kolonileri kurmasını buna bağlıyor. Böylece koloninin çok daha uzun süre hayatta kalması sağlanıyor.

Bir bakteri sürüsü antibiyotik ile karşılaştığında sürünün yaklaşık yüzde 25’inin öldüğü zaten bilinen bir bilimsel gerçekti. Ancak yeni bulgular geriye kalanların grupça başka noktalara kaçtığını da gösteriyor. Bu durumda düşük doz antibiyotik kullanımı, bakterilerin daha fazla güçlenmesine neden olabilir.