Çok Sevilen Battlefield Oyunu 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında Battlefield 4 yüzde yüzde 90 oranında indirime girdi. Bununla birlikte başarılı oyunu şu anda çok ucuza satın almak mümkün oldu.

Battlefield 4'ün Fiyatı Düştü

Xbox mağazasında "Oyuna Devam İndirimi" isimli kampanya ile birlikte Battlefield 4 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 106,25 TL'den 10,62 TL'ye düştü. Battlefield 4'ün Premium sürümü ise yüzde 90 oranında indirim ile 352,50 TL yerine 35,25 TL'ye satılmaya başlandı.

Kampanya 1 Eylül 2025 traihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için Xbox mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Satın al" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir.

Battlefield 4'ün PlayStation mağazasında yüzde 75 oranında girdiğini belirtelim. Oyunun standart sürümü PlayStation mağazasında 699 TL yerine 174,75 TL'ye satılıyor. Bu kampanya 28 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Steam ve Epic Games mağazasında ise şu anda bir kampanya bulunmuyor. Oyunun Premium sürümü Steam'de 39,99 dolar (1.640 TL), Epic Games mağazasında ise 1.499,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Battlefield 4 Fragmanı

Battlefield 4 Nasıl Bir Oyun?

DICE tarafından Frostbite 3 motoruyla geliştirilen Battlefield 4, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hikâye modunnu yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu modda araç kullanma ve silah özelleştirme özellikleri mevcut.

Söz konusu modda ayrıca engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıfların kendine özgü silahları, ekipmanları ve yetenekleri yer alıyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getiriyor.