Bunu Yapan Battlefield 6 Oyuncuları Tek Tek Yasaklanıyor!

Electronic Arts'ın bazı Battlefield 6 oyuncularına yönelik uyguladığı ileri sürülen yasaklama işlemleri, oyun dünyasının gündemine yerleşti. Paylaşılan görüntülere göre Cronus Zen kullanan oyunculardan bazıları, kalıcı olarak yasaklandı. Bu yasağın ise Cronus Zen'in diğer oyunculara karşı haksız avantaj elde etmeye yardımcı olmasından kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Cronus Zen Kullanıcıları, Battlefield 6'da Yasaklanmaya Başlandı

Sosyal medyada dolaşımda olan bir görüntülere göre Cronus Zen kullanan Battlefield 6 oyuncuları, bu cihazın EA'in kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiği gerekçe gösterilerek kalıcı olarak yasaklandı. Bu cihaz, oyuncular tarafından büyük bir çoğunlukla oyunlarda haksız avantaj elde etmek için kullanıyor.

Cihaz, Battlefield gibi oyunlarda geri tepmeyi büyük ölçüde azaltarak daha doğru nişan almaya olanak tanıyor. Hem PC hem oyun konsollarında çalışabilen Cronus Zen, oyuncuların düşmanlara karşı etkili hâle gelmek için makrolar kullanmasını mümkün hâle getiriyor. Oyunu hiçbir ek araç kullanmadan oynayanlar ise makro ile oynayanlara göre daha dezavantajlı bir konumda oluyor.

Cihazın geliştiricisi, Cronus Zen'in şu anda Battlefield 6 için işe yaramaz bir hâlde olduğunu belirtti. Kullanıcılara şimdilik oyunu oynarken cihazlarını kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu uyarıyı görmezden gelenler muhtemelen diğer oyuncular gibi yasaklanmaya devam edecek. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakılacak olursa hile karşıtı oyuncular bu yasaklamalardan oldukça memnun kalmış durumda.

Bu arada Battlefield 6'nın şu anda en büyük rakibi konumunda olan CoD: Black Ops 7'nin beta maçlarının neredeyse yüzde 99'unda hiç hile olmadığı, hilecilerin tespit edilme süresinin ise en fazla üç maç olduğu belirtildi. Anti hile sistemi Ricochet'in arkasındaki ekip, bu verilerle Black Ops 7'de hilecilere geçit verilmeyeceğinin sinyallerini verdi.

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 DirectX: Sürüm 12

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT

NVIDIA RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X DirectX: Sürüm 12

