Battlefield 6'nın İnceleme Puanları Açıklandı
Battlefield 6'nın inceleme puanları açıklandı. Peki, Battlefield serisinin yeni oyunu beklentileri karşılayabildi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Battlefield serisinin yeni oyunu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6'nın inceleme puanları belli oldu. Metacritic üzerinden paylaşılan inceleme puanlarına göre yeni savaş oyunu, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyacak.
Battlefield 6'nın İnceleme Puanları Ne Durumda?
En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde TSİ 18.00 civarı PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için çıkacak. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyunun Metacritic puanı PlayStation 5 ve PC için 84, Xbox Series X/S için 88 olarak açıklandı. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- Invader: 91 puan
- Gameliner: 90 puan
- Game Rant: 90 puan
- PlayStation LifeStyle: 90 puan
- XGN: 88 puan
- Wccftech: 85 puan
- GamesRadar+: 80 puan
- Screen Rant: 80 puan
- VGC: 80 puan
- GamingBolt: 80 puan
- PCMag: 80 puan
- Dexerto: 80 puan
- CGMagazine: 80 puan
Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı
- PC Fiyatı: Steam'de 69,99 dolar (2.926 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL
- Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL
- PlayStation Fiyatı: 2.900 TL
Battlefield 6'nın Fragmanı
Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?
Battlefield 6, bir savaş oyunudur. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.
Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabileceğiz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Oyunda ayrıca battle royale modu da bulunacak.