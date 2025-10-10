Battlefield 6'nın İnceleme Puanları Açıklandı

Battlefield serisinin yeni oyunu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6'nın inceleme puanları belli oldu. Metacritic üzerinden paylaşılan inceleme puanlarına göre yeni savaş oyunu, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyacak.

Battlefield 6'nın İnceleme Puanları Ne Durumda?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde TSİ 18.00 civarı PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için çıkacak. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyunun Metacritic puanı PlayStation 5 ve PC için 84, Xbox Series X/S için 88 olarak açıklandı. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Invader: 91 puan

91 puan Gameliner: 90 puan

90 puan Game Rant: 90 puan

90 puan PlayStation LifeStyle: 90 puan

90 puan XGN: 88 puan

88 puan Wccftech: 85 puan

85 puan GamesRadar+: 80 puan

80 puan Screen Rant: 80 puan

80 puan VGC: 80 puan

80 puan GamingBolt: 80 puan

80 puan PCMag: 80 puan

80 puan Dexerto: 80 puan

80 puan CGMagazine: 80 puan

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.926 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.926 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6'nın Fragmanı

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, bir savaş oyunudur. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabileceğiz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Oyunda ayrıca battle royale modu da bulunacak.