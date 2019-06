Battlefield V'in Dördüncü Tides of War Bölümü Yakında Geliyor

Battlefield V oyununun dördüncü Tides of War bölümünün adı Defying the Odds olacak. Hatırlayacağınız üzere EA DICE Firestorm modunun yayınlanması öncesinde bir ön-bakış etkinliği düzenlemiş ve bu etkinlik sırasında da yılın geri kalanında yayınlanacak olan yeni Tides of War içerikleriyle ilgili bir takım detaylar paylaşmıştı.

EA Play 2019 etkinliğinde daha detaylı bilgilerin sunulacağı Defying the Odds bölümüne dair yeni detaylar paylaştı.

Yeni Tides of War bölümü 27 Haziran 2019 tarihinde başlayacak. İlk gün ise Al Sundan isimli yeni bir harita yayınlanacak. Bizi Kuzey Afrika çöllerine götürecek olan bu yeni Under No Flag senaryosu baz alınarak hazırlanmış. Hem uzak, hem orta hem de yakın mesafeli çatışmalara açık olacak bu haritada, araçların da kullanılacağı takım tabanlı oynanış büyük önem arz edecek. Bunun yanı sıra Firestorm modu için de harita, araç ve silahlar ile ilgili birçok güncelleme yayınlanacak.

Temmuz ayında ise Marita isimli yeni harita ile Yunanistan topraklarına geri döneceğiz. Piyade (Infantry) sınıfının ideal bir seçim olacağı bu haritada, dağlık alanlarda ve kırsal bir kasabanın dar sokaklarında yapılacak olan zorlu çatışmalar bizleri bekleyecek. Tank ve uçakların da etkin olarak kullanılabileceği bu harita, taktik yapmaya da oldukça müsait olacak. Öte yandan, Elite sınıfı için iki yeni birim daha gelecek: Norman Kingsley ve Ilse Schattenwulf. Kingsley oldukça yetenekli ve tüfek kullanımında da uzmanken, Schattenwulf ise gizli işler çevirenleri ortaya çıkartmada ustaymış.

Ağustos ayında da yakın mesafeli çatışmaları seven oyuncular için Lofoten Islands ve Provence adı altında iki yeni harita daha eklenecek. Bu iki harita da Piyade sınıfı düşünülerek hazırlanmış ve takım tabanlı oynanışın da büyük önem arz edeceği söyleniyor.

Son olarak, ilerleyen zamanlarda Assault, Medic, Recon ve Support olmak üzere her dört sınıfı için S2-200 MMG ve Panzerbuchse Anti-Materiel Rifle gibi birçok silah Battlefield V oyununa eklenecek. Ancak bu silahları daha önceden de olduğu gibi doğrudan kullanmak mümkün olacak. Öyle ki öncesinde haftalık meydan okumaları tamamlamak gerekecek.