Call of Duty Serisinde Dev İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Call of Duty serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Battle.net'te başlayan kampanya kapsamında Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops 4 ve Call of Duty: Modern Warfare II dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

Battle.net'te Call of Duty Oyunları İndirime Girdi

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare, Battle.net'te yüzde 67 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyun, kampanya kapsamınad 1.559,99 TL yerine 514,79 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyun, etkileyici atmosferi, başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor.

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Black Ops 4 de yüzde 67 oranında indirime girdi. Treyarch tarafından geliştirilen oyun 1.559,99 TL yerine 514,79 TL'ye satılıyor. Serinin en çok sevilen oyunlarından biri olan Blak Ops 4'ün Digital Deluxe sürümü ise 2.599,99 TL'den 1.039,99 TL'ye düştü.

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops Cold War yüzde 67 oranında indirime girdi. Soğuk Savaş dönemini konu alan oyun 1.559,99 TL yerine 514,79 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2020 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Sledgehammer Games tarafınadn geliştirilen Call of Duty: Vanguard yüzde 60 oranında indirime girdi. 2021 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 1.559,99 TL'den 623,99 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında indirime giren Call of Duty: Modern Warfare II ise 1.819,99 TL yerine 727,99 TL'ye satılmaya başlandı.

İndirime Giren Call of Duty Oyunları