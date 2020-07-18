Bilim İnsanları Açıkladı: “Marmara Depremi Geliyorum Diye Bas Bas Bağırıyor”

Uzun süredir araştırmalarına devam eden bilim insanları açıklama yaptı. Marmara depreminin geliyorum diye bas bas bağırdığını ifade eden bu insanlar uyarılarının yeniledi. Peki insanları telaşlandıracak bu deprem ne tür özelliklere sahip olacak? Hadi gelin detaylı bir şekilde kontrol edelim.

Bilim Akademisi Üyesi Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, oldukça önemli sayılabilecek açıklamalar yaptı. 10 bin – 15 bin ölümle bu depremin atlatılamayacağını ifade eden bilim insanı, yeni uyarılarda bulundu. Sadece Türkiye'deki bilim insanları değil aynı zamanda dünyanın birçok noktasından bilimsel araştırmalar yapan ekipler, bu konunun çok büyük bir problem olduğunu ortaya koydu. Ayrıca deprem sığınma alanları ile ilgili problemler işi daha karmaşık hale getiriyor.

Marmara depremi tahmin edilenden daha yakın

Yaptığı bir röportajında, "Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca; "İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın. Herkes gibi ben de korkuyorum" dedi.

Deprem konusunda çok ihmalkar davranıldığını söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kaliforniya'da yer bilimci arkadaşlarımız vardı. Bir arkadaşımızın hanımı sohbet esnasında 'Deprem olduğu zaman korkmuyoruz. Biliyorum ki evden sağ çıkacağım, çocuklarım okuldan sağ gelecek' dedi. Bu güven duygusu çok önemli. Düşünün 7 büyüklüğünde depremler oluyor orada bir kişi tesadüfen yaşamını yitiriyor veya yitirmiyor. E biz 100 binleri konuşuyoruz" dedi.

Deprem konusu Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman çıkmıyor. Herkes Marmara depreminin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Sizce Türkiye bu konuda depreme hazırlıklı mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.