Bilim Kurulu Üyesinden Okullar Hakkında Açıklama: Vakalar Artarsa Açılmaz

Artan vaka sayıları ile birlikte okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova okullar ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar.

Yüze Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. Prof. Dr. Yeşim Taşova, yüz yüze eğitimin başlamasının vaka sayısı ile orantılı olduğunu söyledi ve açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana’da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz"

Taşova açıklamasının devamında şunları söyledi:

Bir pandemi başlar ve birden düşmez. Bu pandemi yavaş yavaş düşecektir. Aşı yada hastalıkla yüzde 60-70 kişi bunu alırsa yayılım hızı yavaşlıyor. Kişide antikor oluşması lazım. Bu virüs küçük küçük mutasyona uğruyor tabi. Hatta İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan kişiler arasında farklılık olduğu söylendi ancak onlar büyük mutasyonlar değil. Grip virüsü daha fazla mutasyona uğruyor ve o nedenle her sene aşı oluyoruz. Bu mutasyonlara bütün virüsler uğrar. Büyük mutasyonlar sonunda ya virüs tamamen kendisini yok eder yada daha güçlü şekilde çıkar. Oda bir yaşam savaşı seviyor.

Ülkemizde Son Durum

3 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 274.943 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.511'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.041 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 248.087 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.