BİM, Üst Seviye Oyuncu Faresi Steelseries Rival 110 Satacak!

Birçok teknolojik ürünü piyasanın altında fiyatlarla müşterilerine sunan BİM, bu sefer de üst segment oyuncu faresi Steelseries Rival 110’u büyük bir indirimle satmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, çeşitli teknolojik ve aktüel ürünleriyle 7'den 70'e herkesi coşturmayı başarıyor.

iPhone X’ten Apple aksesuarlarına, PlayStation 4’ten Xbox 360'a kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla müşterilerine sunan market zinciri, oyun severlerin ilgisini çekecek bir ürünle daha geliyor.

BİM, piyasada 180 ila 199 TL arasında satılan üst düzey oyuncu faresi Steelseries Rival 110’u sadece 139 TL’ye satacak. 22 Haziran tarihinde BİM raflarındaki yerini alacak ürüne sahip olmak isteyen kişilerin, belirtilen tarihlerde ellerini çabuk tutması gerekecek. Zira stoklarda sınırlı sayıda olan bu tarz ürünleri satın alabilmek çoğu zaman mümkün olmuyor.

Ayrıca yayınlanan aktüel afişlerde ortaya çıkan ürünler arasında; akıllı saat ve Hometech marka bir tablet de bulunuyor.

Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ve bu deneyiminize yeni bir tat katmak istiyorsanız, 139 TL’ye satılacak Steelseries Rival 110 oyuncu faresini kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.